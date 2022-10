Jocul la zero

Ce etapă în campionatul nostru cel de toate etapele! Teoretic, a douăsprezecea. Cea în care au dispărut două zerouri din casetă. Pe vremuri, era o vânătoare a acestor zerouri de către pariori, poate se mai practică și acum. A vâna zerourile din casetă (sau a juca la zero) înseamnă monitorizarea echipelor care nu au victorii sau care sunt neînvinse. Chiar și cele fără egaluri, deși în mai mică măsură. Ei bine, din această a douăsprezecea etapă nu mai avem nici echipe fără victorie, nici neînvinse. Hermannstadt, revelația turului, fără îndoială, a reușit să piardă pentru prima dată, deși a deschis scorul cu Sepsi. Am văzut meciul și pot spune că echipa din Sfântul Gheorghe chiar a meritat victoria, fiind capabilă de un iureș ofensiv aparent inaccesibil altor echipe, în urma căruia a întors soarta meciului. Aluzia este la Rapid, cea care a reușit să piardă cu Chindia, ultima clasată, care nu bătuse pe nimeni până atunci. Parcă e karma acelei echipe boeme din vremurile comunismului, acel Rapiduleț pe post de Robin Hood, care lua puncte de la bogați ca să le dea la săraci. Acum bogatul este chiar Rapidul, deci postura de luni seară n-a fost deloc avantajată. Se poate spune, din ce am văzut până acum, că Rapidul nu poate să atace furios, să-și creeze un număr mare de ocazii, așa cum nu n-a putut nici Craiova lui Rotaru. Este un chin pentru aceste echipe să revină dacă sunt conduse. Este cumva stilul CFR-ului, dar care are aura celor 5 campionate consecutive în stilul Dan Petrescu, nepermițând prea multora să conducă. Revenind la zerourile care au dispărut, există niște asteriscuri. Hermannstadt are o restanță din etapa a șasea, când ar fi trebuit să joace acasă contra CFR-ului. Dacă pierde acest meci, reprogramat la sfârșitul lui noiembrie, teoretic și-a pierdut invincibilitatea în etapa șasea, chiar dacă zeroul din casetă a căzut practic după 12 meciuri. La fel și Chindia, dar mă îndoiesc că o va bate pe Universitatea Craiova. Și, ca să încheiem cu zerourile, două echipe pomenite mai sus n-au împărțit încă punctele în vreun meci. Este vorba despre Rapid și CFR, la clujeni tot cu asterisc, amintita restanță cu Hermannstadt plus cea cu FCSB. Dar până la disputarea acestor restanțe, ar fi interesant ca zerourile să cadă tot simultan, dar în meciul direct dintre Rapid și CFR, adică în prima etapă din retur, în mai puțin de o lună.