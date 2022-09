După gratii

Doi șoferi care au fost prinși în trafic în timp ce au comis infracțiuni la regimul rutier și-au dat ”întâlnire” în arestul Poliției Suceava. Și asta pentru că polițiștii au considerat că pe numele lor trebuie emise ordonanțe de reținere pentru o perioadă de 24 de ore. Unul dintre cei vizați nu este la prima abatere. Este vorba de un bărbat de 49 de ani, din Valea Bourei. În seara zilei de 29 martie, acesta a fost prins pe drumul județean 208E în timp ce conducea un autoturism. Bărbatul urcase băut la volan, iar probele de sânge au arătat o alcoolemie de 1,36 la mie în sânge, motiv pentru care a fost lăsat pieton. Pe 24 septembrie, același personaj a fost depistat din nou în trafic, pe același drum județean. De această dată nu mai consumase băuturi alcoolice, dar nu avea permis de conducere. Acum este cercetat pentru două infracțiuni, „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului” și “conducerea unui vehicul fără permis de conducere”.

Pentru aceleași fapte, plus „conducerea unui vehicul neînmatriculat”, a fost reținut pentru 24 de ore și un alt bărbat din Fălticeni. Acesta a comis un accident pe data de 25 septembrie, iar în momentul în care a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul a fost de 1,38 g/l alcool pur în aerul expirat. Mai trebuie spus că șoferul mai are o condamnare la activ de 1 an de închisoare cu suspendare sub supraveghere, pronunțată de Judecătoria Fălticeni în februarie 2020. Condamnarea de acum mai bine de doi ani a venit pentru același gen de infracțiuni: conducere fără permis și sub influența băuturilor alcoolice. Pentru faptele comise acum, procurorii au solicitat arestarea, iar un magistrat de drepturi și libertăți de la Judecătoria Fălticeni a admis propunerea și a emis mandat de arestare pentru o perioadă de 30 de zile.