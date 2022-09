De Ziua Persoanelor Vârstnice

Alege să oferi un dar sau să faci o donație, să fii mângâiere pentru „bunicii” de la Căminul pentru persoane vârstnice Solca, chiar de ziua lor, de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice – 1 octombrie. Este inițiativa prof. Daniela Ceredeev, inspector școlar pentru religie în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Suceava, care de mai mulți ani organizează campanii de ajutorare pentru cei 70 de „bunici” de la Solca, bunici rătăciți de cei dragi ai lor.

„Sunt ani de zile de când suferinţa lor nu se mai vindecă. Din timp în timp, mai apare câte o astfel de sărbătoare, câte un articol de presă, o atenţie în plus, care - însă - trec mult prea curând şi peste zilele lor se aşterne iar tăcere. Vine o vreme când, pentru unele suflete cu care împărțim trecerea noastră pe-aici, zilele seamănă izbitor între ele și se măsoară cu ore smulse din timpul amintirilor. Zile care-ncep cu înșiruirea pe marginea dinspre perete a unui pat de cămin a câtorva lucrușoare dragi – fotografii cu nepoței ce se vor întoarce cândva de departe, câteva iconițe ce și-au pierdut și luciul și culoarea de-atâta ținut în căușul palmelor, la vremea rugăciunii, pe-alocuri o păpușă și-un ursuleț cu doar un ochi de catifea. (...) Vine o vreme când, pentru unii dintre noi, viața încape pe un lat de pat și-n două noptiere. Pentru astfel de suflete vin să te rog. Alege să le fii mângâiere! Măcar și pentru câteva ceasuri”, este îndemnul prof. Daniela Ceredeev.

Puteți să faceți orice dar care credeți că poate aduce bucurie „bunicilor”. Poate să fie un dar mărunt, dar pregătit ca pentru un suflet drag, căruia vreți să-i faceți o nesperată bucurie; o floare, o jachetă sau un pled, pentru că-i iarna pe-aproape; o pernă nouă sau o pijama; o pereche de șosete sau una de papuci călduroși și ușor de purtat de-a lungul și de-a latul camerei devenită cămin; o carte, o ciocolată, o ceașcă de ceai sau de cafea aburind, un cutioară dichisită cu fursecuri, pișcoturi sau prăjituri. „De asemenea, ai putea face și mult mai bine și mai mult. E toamnă și cămările de peste tot s-ar vrea încărcate. Și cele de la căminele de bătrâni visează așijderea. Compot, dulceață, zacuscă ușoară, salate din cele mai gustoase și murături, conserve, zarzavaturi, fructe, legume… Sau poți să faci o donație în contul RO13 RZBR 0000 0600 1360 0238, CIF: 28568800 și împreună vom oferi o nouă zi de sărbătoare bunicilor de la Solca, alături de daruri pe care le pregătim pentru ei ca-n fiecare an”, a mai completat inițiatoarea campaniei de ajutorare a bătrânilor de la Solca.

Să nu pierdem șansa de a ajuta

Deja și-au exprimat intenția de a fi alături de „bunici”, de ziua lor, copii din Centrul cultural catehetic-școlar „Sfântul Stelian” de la Berchișești (coord. prof. Loredana Dura, director) și tineri din Centrul cultural catehetic-școlar „Episcop Gherasim Putneanul”, de la Colegiul Tehnic Rădăuți (coord. prof. dr. Aurica Daneliuc).

„Om bun, priveşte-i cu blândeţe şi drag pe acești bunici şi alege şi tu să fii mângâiere! Oferă un mic dar unui suflet care are nevoie de atenție, și de grijă, și de ajutor! E peste poate să-ți rămână necunoscute bucuria și grija ascunse într-un astfel de gest. Chipul iradiind înduioșat, firescul mâinii ce știe gestul acesta pe de rost, glasul ce nu mai cântă ca odinioară: <N-am ce să-ți dau, dar – uite! – câteva mere, să prinzi la inimă, pe drum!>. Sau: <Eu ce să-ți dau ție? Uite, mere. Din creanga de la drum. C-atâta am putut să adun.> Ori: <Fii bun, fii bună și du-le la copii!>. Bunicii lumii! Curând, peste doar câteva zile, pe 1 octombrie, e ziua lor. Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice”, a mai spus prof. Daniela Ceredeev.

Mai avem timp să facem parte din povestea bunicilor de la Solca. Mai avem timp să ne facem nouă o bucurie, oferind un mic dar bunicilor uitați în centre sociale. Să nu pierdem această șansă de a ajuta, de a fi suflet lângă suflet, de a fi mângâiere pentru bătrânii singuri și neajutorați. Fiecare „bunic”, de aproape sau de departe, din familie sau dintr-un centru social, merită ca măcar de ziua lui să primească de la noi un zâmbet, o îmbrățișare, o floare, un mic dar. Sunt sigură că este prea puțin, dar dacă ne-am uni gândurile și faptele și i-am vizita mai des pe bunicii singuri, și i-am ajuta mai mult, și am povesti mai mult cu ei, cred că lumea ar fi mai bună, noi am deveni mai empatici și am înțelege altfel cursul vieții. Indiferența poate ucide iubirea. Cu cât stăm mai departe de suferința acestor bătrâni, cu atât devenim mai săraci, mai nefericiți, mai egoiști. Alege să fii mângâiere!