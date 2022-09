Părerea lui Dan

Ciocnirea între hoardele migratoare și Europa a dat, de multe ori, câștig celor din stepele Estului! Când nu au câștigat, au dispărut fără urme! Totuși, în final, popoarele civilizate s-au impus, iar migratorii războinici au fost asimilați și educați ! Goții care au „împrumutat” din Imperiul roman au devenit germani, hunii nu au „împrumutat” și gata cu ei!

Situația s-a repetat și în epoca modernă! Stalin, disprețuind civilizația occidentală legată și de religie, a întrebat ironic: „Câte divizii are papa?” S-a dovedit că aceste civilizații, când asigură libertate umană sub toate formele (economică, religioasă, culturală etc.) au avut și au succes final!

Vorbind neoficial, un cancelar german numea URSS „Volta Superioară (acum Burkina Faso!) cu arme nucleare”! Asistăm, din nou, la o invadare a Estului brutal și needucat asupra Europei, care nu poate avea decât victorii de etapă! Să iubim cultura rusă și să blamăm liderii țării!

Această introducere imensă nu am făcut-o numai pentru că mă agasează „pro-putinismul”, probabil plătit, al unora, ci mai ales dorința de succes a multora cu mijloace nelegale și necivilizate! Ar putea avea „succes de etapă”, dar cum se spune în popor: „Ce vine de haram, de haram se duce”. Fericire în banii de moment?! Doar la barbari!

Această situație ne îndeamnă, o dată în plus, să milităm (sună cazon?) pentru ca urmașii noștri să realizeze că educația (școlară, familială, comunitară) va asigura un succes durabil în viață și poziție socială de prestigiu! Vedetele momentului vor dispărea fără urmă, ca hoardele lui Attila!

Revenind în „bătătura” suceveană, remarcăm un superb „dolce far niente” de care nu putem acuza autoritățile locale! Blocajul este la nivel central! Se observă o nervozitate crescută a primarilor care nu pot „raporta cu mândrie” nimic! Nu s-a lansat nici un proiect pe PNDL3 (unde-i Shaidek?), zăpăceală totală cu proiectele PNRR (aici nimic și se încearcă modificarea pentru a reduce din ticăloșii), iar fondurile euro pentru 2021-2027 sunt blocate și în ceață. Dar Herr Klaus este foarte mulțumit! Și noi de el! Cam 15%!

În centrul Sucevei este hotelul „Suceava” („Central” pentru suceveni), abandonat și cu un aspect deplorabil ca și Casa de Cultură (?)! Legislația permite mărirea impozitului local și de 5 ori, pentru a determina proprietarul să-l întrețină sau să-l vândă. Ce s-a făcut? Oraș turistic? Doar cu numele; sub aspect general (stații auto, garduri vii, stâlpi iluminat, panouri vechi de afișaj etc.) arată ca un târg uitat de vreme!

Dan Strutinschi

P.S. 1 Tot mai mulți găsesc și acuză gălăgios Ucraina pentru diferite greșeli, reale sau imaginare! Un ambasador al URSS în România scria în memoriile sale că sovieticii nu aveau topoare pentru câte „cozi de topor” au găsit aici! Să fi rămas la fel?

P.S. 2 În Piața Mare, zona neacoperită din spate prezintă niște acoperișuri din folie de toate culorile, legate cu sfori, care dau o imagine oribilă! Chiar nu sunt bani pentru rezolvarea civilizată a situației? Nu cred!

P.S. 3 Noile stații de autobuz arată foarte bine! Cele vechi sunt DEZASTRUOASE ca aspect și îngrijire! Doamna Munteanu, ar fi de dorit încă o băncuță. Pe cea existentă încap doar două persoane sub 60 kg!