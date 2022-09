Statistică

Ministrul Antreprenoriatului și Turismului, Constantin Daniel Cadariu, a arătat că peste 40% din activitatea turistică din Regiunea de Nord-Est este în județul Suceava. Constantin Daniel Cadariu a participat, joi, la deschiderea Galei Turismului „Descoperă Nord-Est”, care are loc la Gura Humorului, el precizând că ministerul pe care îl conduce are în vedere promovarea tuturor județelor din regiune pentru a reduce decalajele existente între acestea. „Regiunea de Nord Est are șase județe. Peste 40% din activitatea turistică se desfășoară în județul Suceava. Și atunci una din sarcinile ministerului este de a da șanse suplimentare celor care sunt rămași în urmă”, a spus Cadariu.

În cadrul Galei de Turism de la Gura Humorului, Constantin Daniel Cadariu a spus că județul Suceava este un exemplu în ceea ce privește promovarea și dezvoltarea turismului, iar acest lucru se datorează activității președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur. „Ce ne propunem noi să facem de acum încolo, până la final de an 2023, în Suceava și în Bucovina se întâmplă din 2008. Aceste activități de promovare multiple și succesive care au avut loc începând cu 2008, în paralel cu partea de dezvoltare, pe drumuri, utilități, aeroport, arată că domnia sa a avut viziune și a înțeles care sunt principalele căi de dezvoltare a turismului: promovarea și dezvoltarea”, a spus Cadariu.

Pe de altă parte, Constantin Daniel Cadriu a ținut să sublinieze faptul că în momentul de față turismul este un domeniu strategic al economiei din România.

„România are o diversitate foarte mare a tipurilor de turism. Este un argument puternic pentru a justifica potențialul de creștere economică și de a ne aștepta să reprezinte 10% din PIB. Trebuie să fim conștienți, însă, că în ultimii 30 de ani, statul nu și-a atins ținta de promovare turistică a României. Trecutul, prezentul și viitorul turismului românesc sunt responsabilitatea, în egală măsură, a tuturor operatorilor privați, a administrațiilor publice locale și a ministerului, a Guvernului. Astfel, în ultimele 10 luni, am parcurs mai multe etape, iar acum ne aflăm în stadiul final al mai multor instrumente de promovare și finanțare și îmi doresc ca zona Nord-Est să fie fruntașă în atragerea tuturor oportunităților”, a spus ministrul Antreprenoriatului și turismului.

El a mai adăugat că ministerul pe care îl conduce are în vedere investiții importante în creșterea domeniilor schiabile din țară, dar și în dezvoltarea turismului balnear. „Nu mă refer la pârtiile de schi. Avem 217 pârtii cu o lungime totală de doar 266 kilometri. Nu așa ceva ne dorim. Cel puțin nu în viziunea noastră. Ne dorim acele stațiuni de schi pe care le vedem în vestul Europei, cu zeci de pârtii, cu instalații, cu locuri de parcare și unități de cazare. Ministerul va face un studiu și o firmă specializată va studia tot teritoriul României pentru a spune care sunt acele zone din România pretabile pentru așa ceva. Nu știu, poate va rezulta de acolo că vom discuta despre Călimani, de platoul Rarău, de Brașov, vom vedea. Iar apoi ministerul să aibă posibilitatea să finanțeze înființarea unor domenii schiabile”, a explicat Cadariu. El a mai evidențiat și faptul că România se clasează pe primul loc în Europa la resursele naturale cu proprietăți terapeutice, motiv pentru care Ministerul Antreprenoriatului și Turismului a pregătit un program important pentru investiții în domeniul balnear.