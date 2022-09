Vineri, 23 Septembrie 2022 (13:29:47)

Un bărbat din Dolhești a trăit vineri dimineață un episod desprins parcă din filmele de prost gust. La fel cum face de mai multe zile, Costel Pandelea a plecat din sat spre Fălticeni. În mașină mai erau doi copii, ambii minori, ai unor vecini, care sunt elevi în Fălticeni. Unul dintre minori, o fată, este în clasa a IX-a și are dizabilități, motiv pentru care era însoțită de tatăl ei. Pe traseu, chiar la intrarea în Fălticeni, o mașină a Poliției Rutiere i-a ieșit în față și l-a tras pe dreapta pe șofer. ”Fără prea multe explicații, mi-a spus că practic piraterie și că îmi va lua certificatul de înmatriculare și plăcuțele. I-am spus că dacă tot vrea să mă pedepsească să mă lase măcar să îi duc la școală pe cei doi copii, dar nu a fost de acord cu acest aspect. Cei doi copii și tatăl fetei au coborât și au plecat mai departe cu o altă mașină”, a spus Costel Pandelea. Bărbatul spune că nu făcea taximetrie, ci doar a acceptat rugămintea părinților celor doi copii de a-i transporta spre școală și înapoi acasă. ”Îmi dădeau bani doar pentru benzină, iar eu îi luam de acasă și îi duceam înapoi de luni până vineri. Nu i-am luat la ocazie și nu am încălcat nici o lege”, a mai arătat Costel Pandelea. În momentul în care pasagerii din mașină au fost dați jos, tatăl fetei i-a cerut polițistului să îi dea o altă mașină pentru a putea ajunge la școală. Nepăsător, agentul, care a fost și filmat, îi transmite să ia un mijloc de transport în comun. Tatăl îi spune că microbuzul nu este dotat cu rampă de acces și pentru a o urca pe fată în mijlocul de transport ar avea nevoie de ajutorul mai multor persoane. Nici acest argument nu a stat în picioare, astfel încât polițistul a rămas ferm pe poziție. Din procesul verbal întocmit de agentul-șef Dorin Pavăl rezultă că șoferul ar fi încălcat articolul 712 din Legea 38/2003, articol care nici măcar nu există. Ultimul articol al acestei legi este 68. În plus, suspendarea certificatului și a plăcuțelor este pentru o perioadă de 6 luni și nu 30 de zile, atât cât i-a comunicat agentul șoferului. Un caz de-a dreptul halucinant, în care un agent al Serviciului Poliției Rutiere a dat jos și a ținut în frig un copil cu handicap și l-a pedepsit aspru pe ”infractorul-șofer” pe un articol de lege care nici nu există. Un exces de zel greu de înțeles, mai ales că la mijloc era vorba de doi copii, din care unul cu deficiențe locomotorii.