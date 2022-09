Propuneri

Evenimentele culturale desfășurate la sfârșitul săptămânii trecute la Biblioteca Municipală „Eugen Lovinescu” din Fălticeni, în cadrul proiectului de promovare a Municipiului Fălticeni „Împreună susținem promovarea — Fălticeni, Mon Amour”, au adus și câteva propuneri pentru administrația locală privind denumirea unor străzi cu numele unor personalități și realizarea busturilor lui Nicolae Labiș și Aurel George Stino. Propunerile au fost făcute cu ocazia lansării volumului „Aurel George Stino – Grădina liniștii”, o ediție îngrijită, prefațată și postfațată de scriitorul Grigore Ilisei, de profesorul universitar dr. Elena Brândușa Steiciuc, de la Universitatea din Suceava, și de scriitorul Grigore Ilisei.

Elena Brândușa Steiciuc a precizat că editorul Grigore Ilisei a făcut o reverență în fața memoriei fostului său profesor de franceză de la Liceul „Nicu Gane”, profesorul Aurel George Stino, prin republicarea volumului apărut în anul 1974 la Editura Junimea și semnat de un condeier cu o prodigioasă activitate publicistică, un „genius loci” al Fălticenilor timpului său, cunoscător a tot ceea ce se întâmplase demn de consemnare în ținutul Sucevei.

„Pe profesorul Aurel George Stino ar trebuie să ni-l amintim permanent, nu numai astăzi. Numele său ar trebui dat unui concurs de franceză pe care să îl inițieze Colegiul Național <Nicu Gane>, pentru că acest intelectual, unul dintre vârfurile inteligenței fălticenene din veacul trecut, critic literar cu vastă colaborare națională, epistolier talentat, traducător de mare finețe, a marcat puternic destinul liceului la care a fost profesor, dar și destinul francofoniei și francofiliei”, a fost propunerea prof. universitar dr. Elena Brândușa Steiciuc.

O stradă din Fălticeni ar merita să poarte numele prof. Aurel George Stino

Pornind de la faptul că nici o stradă și nici o instituție din Fălticeni nu poartă numele lui Aurel George Stino, dar nici numele altor personalități culturale sau care și-au adus o contribuție importantă în cercetare, medicină, știință etc. nu se regăsesc în nomenclatorul stradal, scriitorul Grigore Ilisei a propus administrației locale ca una din străzile Fălticeniului să poarte numele lui Aurel George Stino, în semn de recunoștință pentru întreaga familie Stino.

Familia Stino a dat orașului Fălticeni trei cărturari. Institutorul Ion Stino a publicat prima Geografie a județului Suceava. Fiul său, George Stino, a fost profesorul lui Mihail Sadoveanu, iar Aurel George Stino, profesor și istoric literar, traducător remarcabil, și-a dedicat activitatea ridicării culturale a orașului și studierii scriitorilor fălticeneni. În casa care a adăpostit cele trei generații de cărturari (pe strada Ion Dragoslav, colț cu strada 1 Mai), a existat una dintre cele mai mari biblioteci particulare din Moldova.

„Pentru că domnul primar și-a arătat toată deschiderea, să facem ceva să se încrusteze prin semne palpabile memoria acestui mare spirit, Aurel George Stino. Este cel mai profund, mai adânc, mai cuprinzător istoric și monograf al acestui ținut. O stradă din Fălticeni ar merita să poarte aceste nume. Poate chiar o instituție, în momentul în care se va ivi un asemenea prilej. Poate în viitor va fi posibil să facem și un bust care să eternizeze memoria profesorului Stino”, a propus scriitorul Grigore Ilisei.

Municipiul Fălticeni va avea un bust al lui Nicolae Labiș

În luarea sa de cuvânt, scriitorul Grigore Ilisei a scos în evidență că sunt numeroase personalități ale orașului care ar trebui să aibă câte un bust, fiind o modalitate ca cei care ajung în urbea de pe Șomuz sau chiar localnicii mai tineri să afle multe lucruri inedite despre personalitățile vremii.

„În donația pe care am făcut-o Bibliotecii Municipale, care a devenit un spațiu muzeal, un spațiu original, fiind singura bibliotecă publică din România care are pe de o parte biblioteca unui scriitor, pe de altă parte, atmosfera lui de lucru, am adus bustul lui Nicolae Labiș. Nicolae Labiș m-a patronat de la distanță prin opera lui, fiind amândoi din același loc, Mălini, și părinții noștri fiind prieteni, și așa mai departe. Am adus un bust care este o reușită și am convenit că eu voi asigura cheltuielile privind drepturile de autor ale creatorului acestui bust, turnarea în bronz și soclu urmând să fie făcute cu fonduri de la bugetul local. Am inițiat acest demers pentru a pune în oraș acest bust, remodelat la alte dimensiuni adaptate pentru spațiul exterior, pentru că Labiș trebuie să fie un însemn pentru acest oraș”, a spus Grigore Ilisei.

Noi străzi în Fălticeni: Ion Irimescu, Grigore Vasiliu Birlic și Aurel George Stino

Prezent la întâlnirea de sâmbătă, 17 septembrie, primarul Cătălin Coman s-a arătat receptiv la aceste idei, arătând că sunt demersuri justificate, iar obstacolele birocratice privind atribuirea denumirii unor străzi cu numele unor personalități din cultură vor fi depășite.

„Avem mai multe probleme cu străzile din Fălticeni pentru că, spre rușinea noastră, nu avem o stradă Ion Irimescu, nu avem o stradă Grigore Vasiliu Birlic, nu avem o stradă Aurel George Stino. Pentru primele două situația este în curs de rezolvare. Pentru că procedura birocratică în ceea ce privește schimbarea numelui unei străzi este extrem de laborioasă și de durată, am mers pe altă soluție: identificarea unor străzi noi, în cartierele noi de locuințe care se construiesc acum, străzi care să poarte aceste nume. Sperăm ca până la sfârșitul anului să avem strada Ion Irimescu, sper ca până în primăvară să putem spune că avem strada Grigore Vasiliu Birlic și sper ca până la anul viitor, până la a treia ediție a manifestării <Fălticeni - Mon Amour>, să avem și strada Aurel George Stino. Vom depăși încet, încet toate aceste obstacole și sunt convins că vom reuși împreună să reparăm această nedreptate”, a spus primarul Gheorghe Cătălin Coman.