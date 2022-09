Promovare

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat, la Gura Humorului, lansarea proiectului turistic „Poiana Bucovinei” în masivul Rarău, realizat după modelul Poiana Brașov. Gheorghe Flutur a declarat, în cadrul Galei de Turism „Descoperă Nord-Est”, care are loc la Gura Humorului, că administrația județeană are în vedere mai multe proiecte pentru dezvoltarea turismului, unul dintre acestea fiind „Poiana Bucovinei”. El a subliniat faptul că instituția pe care o conduce a investit în dezvoltarea infrastructurii pentru a pune în valoare potențialul masivului Rarău. „Avem în Suceava, în inima Bucovinei, muntele Rarău. Administrația județeană a investit în infrastructura de drumuri și acum avem 34 de kilometri de drumuri pentru a urca pe muntele Rarău din trei direcții. Din Pojorâta – Rarău, un drum modernizat cu câțiva ani în urmă în primul meu mandat, apoi de pe Valea Bistriței de la Zugreni spre Rarău și recent drumul pe Izvorul Alb, paralel cu pârtia de schi. Sunt 34 de kilometri care pun în valoare masivului Rarău, unde acum avem un PUZ și întrebăm cele patru primării ce vor să facă cu muntele Rarău. Proiectul pe care îl vom lansa este Poiana Bucovinei, după modelul Poiana Brașov. Asta va trebui să facem. Noi trebuie să gândim pașii următori. De ce fac drumuri? De ce autostrada A8, care sper să vină la 50 de kilometri de platoul munților Rarău, de ce Autostrada Nordului sau autostrada A7?Pentru că trebuie să dăm o perspectivă turismului”, a precizat Flutur. El a adăugat că poate cel mai important proiect de promovare și dezvoltare este „Bucovina, pol de dezvoltare turistică”, respectiv realizarea unei forme de turism integrat, pentru care să fie acceptate și tichetele de vacanță sau de concediu. Președintele CJ Suceava a amintit că în acest proiect este inclusă și introducerea unui tren turistic pe ruta Suceava – Vatra Dornei, el spunând că au fost făcuți deja pași concreți cu operatorii de transport. „Vorbim de trenuri turistice, trenul zăpezii, trenul pentru sărbătorile din Bucovina din timpul verii și așa mai departe, pentru a aduce turiști fie de la Iași, fie de la Cluj”, a declarat Gherghe Flutur. El a mai adăugat că Suceava este județul cu cele mai multe stațiuni turistice declarate, cu 20 de astfel de localități, din care patru stațiuni turistice de interes național și restul de interes local.

Flutur: Mănăstirile monument UNESCO din județ sunt un magnet pentru turiști

În acest sens, Flutur a spus că este extrem de importantă finalizarea procedurilor pentru înființarea Organizației pentru Managementul Destinației (OMD). „Consiliul Județean Suceava s-a asociat încă din 2019 cu trei stațiuni de interes național, Gura Humorului, Câmpulung Moldovenesc și Vatra Dornei și am așteptat această lege pentru funcționarea turismului din România, pe care acum o avem. Avem și ordinul de ministru care clarifică normele metodologice de aplicare și se discută despre pașii pentru înființarea OMD-urilor, iar noi am început deja aceste lucruri. Eu cred că trebuie să discutăm despre aceste OMD-uri și cum să fie funcționale. Și dacă tot facem excursii prin afară și ne uităm la austrieci, elvețieni și la alții, să vedem cum rezolvă ei problema ca turiștii să doarmă mai mult de 2 nopți la ei. La noi dorm 1,7 – 2,4 nopți și nu e în regulă. Și atunci diversificarea formelor de turism este una dintre măsuri”, a spus Flutur. Astfel, el a evidențiat parteneriatul pe care Consiliul Județean Suceava îl are cu Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, precizând că mănăstirile monument UNESCO din județ sunt un adevărat magnet pentru turiști. „Unde s-au construit pensiuni în ultimii ani? În jurul Voronețului, Suceviței, Moldoviței. Practic astea sunt magnetul care a atras investitori”, a arătat Flutur.

Gheorghe Flutur: „Dacă alte zone din țară au probleme cu numărul de turiști, cu ce se întâmplă, la noi în Bucovina vin turiștii”

Nu în ultimul rând, el a spus că în județul Suceava sunt peste 19.000 de locuri de cazare, ceea ce înseamnă că județul este a treia destinație turistică din Româna din acest punct de vedere. „Pe lângă infrastructură trebuie să avem și o organizare integrată, cu foarte multe evenimente pentru a atrage turiștii”, a afirmat președintele CJ Suceava. El a amintit, astfel, de numărul mare de evenimente din județ, Festivalul medieval, Festivalul Păstrăvului, Sărbătoarea Muntelui, Luna Diasporei, Pelerin în Bucovina, Hora Bucovinei, dar și altele, care au făcut ca numărul de turiști din județ să crească foarte mult în cursul acestui an. „Județul Suceava cred că încheie anul acesta, chiar într-o perioadă grea, cu jumătate de milion de turiști. Asta înseamnă că lumea vine spre pensiunile mici, spre zonele liniștite, spre evenimente atractive. Eu cred că dacă alte zone din țară au probleme cu numărul de turiști, cu ce se întâmplă, la noi în Bucovina vin turiștii pentru această particularitate, turismul cultural, religios, turismul tradițional, gastronomia de sezon și minoritățile”, a subliniat Gheorghe Flutur. Nu în ultimul rând el a precizat că își dorește ca în eforturile pentru dezvoltarea turismului să se alăture și Regia Națională a Pădurilor, cu obiectivele sale, dar și compania Salrom, cu salina de la Cacica, care s-ar putea dezvolta după modelul salinei de la Turda.