Sistemul ăsta din Liga Națiunilor are avantajul că nu ne expune unor superputeri din fotbal. E drept, există și reversul, fără confruntări tari n-ai cum să crești. Dar să rămânem la reperele din grupa noastră, să jucăm după regulile date. Cum se face că, deși n-am jucat cu superputeri, noi abordăm ultima dublă de pe ultimul loc? Acolo ne aflăm, la coadă, după 4 jocuri, azi urmează Finlanda în deplasare, iar luni Bosnia-Herțegovina, acasă. Suntem mai aproape de retrogradare decât de menținere în această divizie B a competiției. Dar meciurile astea chiar nu sunt de speriat, ce ne-ar împiedica să le câștigăm? Selecționerul? Este Eduard Iordănescu, un tip care se exprimă destul de alambicat, ceea ce dă impresia de pricepere în profunzime a fenomenului. Totuși, palmaresul său ca antrenor nu-l ajută, arată că s-au ars niște etape. Ca selecție, a supărat niște lume, însă asta e menirea selecționerilor. Pe mine, unul, mă bucură faptul că a renunțat la niște jucători maturi, dar care păreau blazați la echipa națională. Iar dacă m-aș juca puțin cu primul unsprezece, așa cum o fac toți selecționerii din țară, aș fi destul de mulțumit și încrezător în formula asta: Radu/Târnovanu în poartă – Rațiu pe dreapta, Burcă și Nedelcearu, dincolo Camora sau Bancu, în funcție de cum s-au mișcat la antrenamente – Marin (unul dintre ei), Olaru, Stanciu – Man, Alibec, Tănase. N-om câștiga Cupa Mondială din Qatar cu băieții ăștia, dar pe schiori am putea să-i mai păcălim o dată, că doar pe ei i-am bătut (gol Bancu, vă amintiți?).

Și mai e o veste bună. Cu puțin noroc, adică set decisiv între Murray și de Minaur la Laver Cup, poate că repriza a doua din Finlanda nu se va suprapune cu meciul Federer/Nadal – Sock/Tiafoe, ultimul cât de cât oficial pentru unicul Roger. Ceva de neratat, vă dați seama, pus în balanță aproape cu orice alt eveniment sportiv. Dacă potențialul de spectacol e sporit de prezența lui Tiafoe, n-am înțeles de ce Jack Sock a fost forțat și pentru partida de dublu, după ce va fi disputat în sesiunea de zi meci de simplu, cu Ruud. Mi-ar fi plăcut în echipa Lumii, alături de Tiafoe, tot un tânăr, Taylor Fritz sau Auger-Aliassime, mai ales că ultimul n-a apucat să joace vreodată împotriva lui Federer!