După un an

Deputatul PNL de Suceava Bogdan Gheorghiu a declarat că îl bucură faptul că la un an de când Roșia Montană a intrat în patrimoniul UNESCO, în perioada în care era ministru al Culturii, au început deja să se vadă primele efecte pozitive. Bogdan Gheorghiu a arătat că astăzi se împlinește un an de la decizia istorică a Comitetului Patrimoniului Mondial prin care Peisajul Cultural Minier Roșia Montană a fost inclus în lista Patrimoniului Mondial UNESCO. „A fost încununarea unei munci de 19 ani, pe care am susținut-o pe durata mandatelor mele ca ministru al Culturii. Iar primele efecte pozitive au început să se vadă”, a precizat Gheorghiu. El a spus că prin Timbrul Monumentelor Istorice 2022, o serie de 14 obiective aflate în pericol au primit finanțare în valoare de 926.000 lei pentru întreținere și reparații. De asemenea, deputatul PNL de Suceava a mai declarat că prin Planul Național de Redresare și Reziliență se vor acorda 480.000 euro pentru restaurarea a opt gospodării tradiționale. „Sunt încă multe lucruri de făcut. Patrimoniul trebuie pus în valoare, iar comunitatea locală trebuie susținută pentru a se dezvolta”, a încheiat Gheorghiu.