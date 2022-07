Joi, 28 Iulie 2022 (11:44:05)

Karina Pop, proaspăt absolventă a Colegiului Militar ”Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc, va începe studiile superioare la Academia Forțelor Terestre ,,Nicolae Bălcescu” Sibiu, specializarea Infanterie, unde a fost admisă prima.

Nu i-a fost ușor, drumul până în acest punct fiind presărat cu multe obstacole, dar seriozitatea și munca depusă în cei patru ani de liceu i-au asigurat locul în rândul celor mai buni. Visul ei este să ajungă la specializarea vânători de munte și promite să rămână la fel de conștiincioasă pentru a atinge acest țel.

,,Încă de la începutul liceului militar aveam în minte o singură beretă – cea verde, a vânătorului de munte. Faptul că am deschis lista cu absolvenți admiși la arme infanterie înseamnă mult pentru mine. Consider că această performanță reprezintă doar modul în care am tratat cei patru ani de liceu militar și toate învățăturile dobândite de-a lungul timpului. Tot ce pot să spun în acest moment este că voi munci cât trebuie pentru a ajunge să mă specializez ca vânător de munte și peste câțiva ani să port cu mândrie bereta de culoare verde. Le mulțumesc tuturor cadrelor militare și didactice pentru îndrumare, colegilor pentru susținere și, nu în ultimul rând, familiei care, indiferent unde s-a aflat, a fost mereu cu gândul la mine”, a mărturisit Karina.