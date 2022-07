Nu-i prostie, ci masochism

Am lipsit o săptămână întreagă, în principiu abandonând orice alte activităţi în favoarea muzicii, însă trebuie să vă mărturisesc că a urmări 30 de concerte în 6 zile, cu o durată totală de circa 40 de ore, este un efort colosal, care m-a epuizat de parcă am petrecut întreaga perioadă dând la târnăcop într-o mină, şi nu la Festivalul de Blues de la Brezoi! Deşi mi-am dorit să nu văd nimic altceva, totuşi colegii de apartament au vorbit cu gazda de acolo să ne aducă un televizor, ceea ce m-a obligat cumva să urmăresc şi Formula 1 live, dar şi rezumatele meciurilor din cupele europene, devenite doar "cupa europeană" pentru noi, adică ultima din 3 în ordine valorică, fapt ce vorbeşte de la sine despre halul în care a ajuns mizeria asta de campionat de la noi. Multă vreme am crezut că eu mă număr printre puţinii iubitori de sport în general şi de fotbal în special care nu dau doi bani pe fotbalul ăsta mimat de la noi. Am constatat acum că suntem foarte mulţi şi că singura manierăde discuţie despre acesta este o băşcălie fără frontiere, adesea presărată şi cu înjurături d-ale grele! M-am convins a doua zi după ce panaramele noastre amuzau întreaga Europă, în timp ce noi, la festival, ne delectam cu Beth Hart şi cu Eric Gales, un fel de Nadia Comăneci şi Roger Federer pentru iubitorii muzicii, ca să facem comparaţii cu lumea sportului. Ajuns acasă acum trei zile, am mai prins vreo două parodii de fotbal din ultima etapă, dar şi reinstalarea lui Dicăla singura echipă pe care a antrenat-o în viaţa lui mai degrabă irosită! ...ceea ce face cu atât mai greu explicabilă prezenţa lui ca secund la Naţională! Dicăa fost gonit ca un hoţ de la FCSB (parcă era "Steaua" pe atunci, nu?), făcut albie de porci de cetăţenii (acum) liberi Becali şi "ecoul" acestuia MM Stoica, şi chiar m-am mirat că nu i-a dat în judecată! În loc de asta, iată-l pe Dicădeclarându-se încântat de a treia saangajare acolo şi promiţând mari performanţe. Cred că la el această formă de masochism e generată de un I.Q. pe care eu dintotdeauna l-am bănuit a fi de maximum 14. 14 sunt şi etapele din tur rămase, la finalul cărora pe bancăva fi altul, nu Dică. Pariem?