Lăudabil

Moara este comuna șantier unde fie se construiește în ritm susținut, fie au loc ample lucrări de modernizare. Eduard Dziminschi, primarul comunei Moara, spune că o parte din lucrări vor fi finalizate în acest an, dar alte obiective au termene de execuție pentru anul viitor. Mai mult, prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny, la Moara vor ajunge nu mai puțin de 21,9 milioane de lei, iar obiectivele acceptate la finanțare vor intra în execuție abia din 2023. Cea mai mare parte a banilor din acest program se va duce pe obiectivul ”apă-canal”, mai exact 18 milioane de lei. Este vorba de o serie de lucrări solicitate insistent de ACET și care prevăd, printre altele, amplasarea a două rezervoare cu o capacitate de 200 mc fiecare, dar și alte lucrări, inclusiv instalarea unor sisteme de măsură și siguranță. Aceste lucrări se vor executa în cinci sate ale comunei, respectiv Moara Nica, Moara Carp, Liteni, Bulai și Frumoasa, cu mențiunea că în ultima localitate va fi implementată rețeaua de apă, iar la Bulai va fi apă curentă pe toate străzile. Diferența de 3,9 milioane de lei din Programul Național de Investiții Anghel Saligny este pentru modernizarea prin asfaltare a străzii Ion Irimescu, din Moara Carp, a străzilor Mihai Eminescu și Bolta Rece, ambele din Moara Nica, dar și refacerea unui pod din Moara Carp, cunoscut sub denumirea Linu.

Lucrări intense pe drumul comunal 71, prin Moara Nica și Moara Carp

Lucrări intense sunt în acest moment pe aproape întreaga lungime a drumului comunal 71, de la intrarea în Moara, la intersecția cu DJ 209C, până la drumul care duce spre Cumpărătura. Este vorba de 6 kilometri de drum, pe marginea căruia se va amenaja o pistă de biciclete cu o lățime de 1,8 metri, dar și o rețea de canalizare pentru preluarea apelor pluviale. Tot în cadrul acestui proiect, în valoare totală de două milioane de euro, se va asfalta drumul menționat, pe întreaga sa lungime de 6 kilometri, și va fi amenajat un sens giratoriu. ”Este o lucrare pe care am început-o încă de anul trecut și care are termen de finalizare anul 2023, dar pe care eu sper ca firmele care lucrează să reușească să o predea la finalul acestui an. E o lucrare extrem de ambițioasă, mai ales că prevede și spargerea unor podețe pentru ca proiectul să poată fi implementat”, a arătat primarul Eduard Dziminschi.

Sala de sport va avea 102 locuri pentru public

Un alt obiectiv al cărui șantier poate fi văzut în Moara este cel al sălii de sport. Lucrările au început în urmă cu câteva luni și au ca termen de finalizare prima parte a anului 2023. Este vorba de un obiectiv finanțat prin Compania Națională de Investiții. Sala de sport va costa 7 milioane de lei și este prevăzută și cu 102 locuri. Tot în lucru este și gardul școlii din Moara Nica, care va fi înlocuit pe toată lungimea sa de 150 de metri. Lucrări se fac și în Liteni și Vornicenii Mari, unde sunt vizate reabilitarea unor șanțuri și podețe. Primăria Moara a elaborat și un proiect tehnic pentru căminul cultural din Moara Nica, dar și pentru un centru medical în Bulai. La capitolul asfaltări mai trebuie amintit proiectul care vizează străzile Ferdinand și Ion Grămadă, ambele din Bulai. Nu în ultimul rând, trebuie spus că Primăria Moara a achiziționat 4 containere, pe care să le poată oferi oamenilor în cazuri de urgență. ”Aceste lucrări au creat și vor mai crea disconfort pentru cetățeni, motiv pentru care îmi cer scuze, dar, în același timp, le și mulțumesc pentru înțelegere. Moara trebuie să arate ca un sat european și de aceea cred că trebuie să facem cu toții eforturi pentru a atinge acest obiectiv”, a concluzionat primarul Eduard Dziminschi.