Părerea lui Dan

Prea multe realități româneștinu ne sunt explicate și aproape toți autorii ‟inițiativelor ciudate”nu ne sunt dezvăluiți! Ce au de ascuns și de ce le este rușine (frică?) să-și asume răspunderea? Cu greu aflăm numele și prenumele unor executanți de rang doi sau trei!

Aș enumera niște ‟anomalii”, pentru mine (poate și pentru Dumneavoastră), care mă determină să pun banalele întrebări: De ce? Cine?

Cine sunt cei care negociază împrumuturile României, care sunt, ca nivel al dobânzilor, pe primul loc în UE; cei de pe locul doi sunt la jumătate din procentul nostru! Vă rog nume, prenume, funcție și cine l-a promovat!

Cine întocmește celebrul MCV (români în principal!), de unde se ‟inspiră”, pe cine ‟servesc”și reprezentanții care ar trebui să acționeze, nu să explice tâmp! Nume, prenume, țara (nu doar funcționar UE) și formațiunea politică ce l-a promovat!

Cine a blocat prin neimplicare, dezinteres ridicarea obligativității vizelor pentru USA, ‟partenerul strategic”? Polonia și Ungaria au rezolvat situația similară în două săptămâni! Explicația cu ‟criteriile USA”este o aberație (USA face, judecă și avizează respectarea criteriilor??); ei centrează, ei dau cu capul! Unul dintre vinovați este Herr Klaus care consideră că românii nu sunt interesați de călătorii în USA! Ticăloșie; cozile de la Ambasadă spun altceva! Numele și prenumele celorlalți!

De ce nu suntem în Spațiul Schengen, deși am îndeplinit condițiile impuse din 2011 și am cheltuit un miliard de €? Fostul șef SIE spune că Băse s-a opus, la comanda cuiva. Dar el nu mai este! Cine ar trebui să acționeze din Ministerul de Externe, Președinție, Parlament, parlamentari europeni din partea României etc.. Vreau nume și prenume!

De ce am pierdut toate pârghiile de influență, control, capacitate de reglare în domenii cheie, precum energie, sistem bancar, industrie de apărare etc.? Sunt pentru proprietatea privată ca motor al dezvoltării, dar ‟monopolul privat”este mai nociv decât cel de stat! Experiența Ungariei, Poloniei, Austriei etc. arată că statul, păstrând o treime din acțiuni, poate stabiliza piața și asigura protecție socială!!

De ce instituțiile statului sunt timorate în fața politicului și a firmelor străine? Controalele la firmele străine generează proteste ale ambasadelor (Franța!), fapt ce nu se întâmplă în altă parte! Iar conducătorii instituțiilor de control sunt sancționați! Cine o face? Nume, prenume, funcție!

Subiectul este departe de a fi epuizat și aș vrea să pun întrebarea din titlu și pe plan local.

Cine și de ce nu a rezolvat problema pierderilor de 50% prin rețeaua de termoficare? Prețul pierderilor este imens și este suportat de bugetul local, cu care s-ar putea face alte lucrări edilitare! Nume, prenume, funcție și motive invocate!

De ce nici în acest an nu vom beneficia de drumul Panaci-Bilbor, care a apărut ca intenție în 1997! Cine a amânat, tergiversat? Nume, prenume, funcție!

De ce proiectul ‟Schi în Călimani”, care era prins printre prioritățile guvernului, a fost abandonat și nimeni nu vrea să-l repună la finanțare? Nume, prenume și al cui interes îl reprezintă? Nu al județului!

De ce nu se pune în valoare Curtea Domnească din centrul Sucevei, dacă tot ne dăm susținători ai turismului în Bucovina? Cine nu vrea? Pe doi îi știm: fostul ministru al Culturii și actualul ministru al Turismului! Cine le-a ordonat?

Dan Strutinschi

P.S. 1 Am mai putea întreba ‟Cine?”și ‟De ce?” de sutede ori, dar o facem la urechi acoperite!!

P.S. 2 Am avut un profesor care spunea celor total neatenți că ‟ești cu mintea-n vacanță”! De ce mi-am amintit de această glumiță după mai bine de 50 de ani, când am citit de vacanța parlamentară? Mă ajutați?