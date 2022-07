Se poate clasifica înlocuirea lui Petrea cu Dică la schimbare de antrenor? Era Petrea antrenor? Și cum adică ”îl las până la finalul turului”? Aș putea să continui numai cu întrebări din astea, să fac un articol doar din semne de întrebare... Păi nu zicea ”ăla” că se retrage din fotbal? Sau abia ce și-a găsit menirea în a fi anti-Orban, anti-guvernul maghiar etc? Uite așa ajungem să ne învârtim în cerc, să-i înjurăm pe ăia care-l bagă în seamă pe acest jalnic personaj care este Becali... Știu, abia ce m-am încadrat și eu. Dar adevărul e că dintr-o singură chestie numită ”intervenție telefonică”, unele site-uri supraviețuiesc cu accesări la hectar raportate ca pe vremea ailaltă. Iar acum știrea este faptul că Dică a revenit acolo de unde plecase învârtindu-se, invocându-și până și familia, pentru că Becali ajunsese să îl batjocorească în presă. De ce revine o nevastă la bărbatul ăla bețiv care a ținut-o numai în pumni? Uneori, răspunsul ține de supraviețuire. Poate că Dică a ținut la demnitatea lui atât timp cât a putut pune o pâine pe masă. Mă îndoiesc totuși că asta e explicația. Mai degrabă este ideea că ”poate de data asta...”. În fine, o șansă există mereu. Se minuna atotștiutorul Stoica M. de faptul că la un meci fundașul central alergase mai mult decât Tănase, însă asta arată și lipsa de coerență tactică. Nu neapărat că Petrea nu avea idei, doar că nimeni nu-l mai asculta, credibilitatea sa ca tehnician era zero. Mă aștept așadar ca venirea lui Dică să semene cu acea perioadă de miere a oricărui început, până când bărbatul ăla bețiv își ia iarăși, inevitabil, nevasta la pumni. Obiectivul prim este o victorie care să aducă și calificarea cu georgienii de la Saburtalo. Perfect realizabil. Dică ar trebui să profite de timpul în care îl mai are la dispoziție pe Tănase, căci fără omul cu personalitate de la mijlocul terenului, în același timp și principalul realizator, lotul FCSB va pierde mult în consistență. Și chiar dacă principalele rivale din SuperLigă (e singura dată când o numesc și eu așa, mai mult ca s-o fac de râs!) trag și ele targa pe uscat, au început alții să scoată capul și să emită pretenții. Ar fi fost și păcat să nu se întâmple.