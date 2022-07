Citez din nou din Napoleon, care spunea: „Cu baionetele faci orice, dar nu te poți așeza pe ele”! Mai actual ca niciodată! Ni se transmite, direct sau indirect, că în condițiile de război din Ucraina avem nevoie de un militar în frunte! Vecinii bulgari și basarabeni au optat pentru absolvenți de Harvard, noi pentru cei cu diplomă de școală militară. Dar asta a fost dorința președintelui care vrea, pe lângă „guvernul meu” și „premierul meu”! Apucăturile sale autocratice trebuie puse în practica guvernamentală de cineva care știe „să coboare milităria din pod”! A guverna este un lucru prea complicat pentru a fi pus în sarcina unuia obișnuit să acționeze la ordin, conform principiului militar „ordinul se execută, nu se discută”! Oare ar fi pregătit pentru a „discuta” (analiza) un ordin sub aspectul eficienței (economice, politice, diplomatice etc.), oportunității sau modului de punere în practică?

Din ce a citit, pentru că opinii proprii nu am „prins” (greșeala mea?), sunt foarte sceptic în această direcție!

Guvernul este compus din trei partide care și-au unit miniștrii! Sunt de la personaje „aeriene” (V. Popescu la Energie) la profesioniști care au demonstrat calități pentru funcție (Aurescu la MAE). Au toți un comportament comun în relația cu Herr Klaus! Sunt „ghiocei”! Au inițiative doar cu voie de la Cotroceni! O explicație pentru amânările exasperante pentru a se încadra în ritmul „pas cu pas”! Sunt curios câți au în bibliotecă (cea cu cărți, nu bibelouri!) cartea semnată de Președinte, „Pas cu pas”, acum că tot a scăzut prețul la un sfert!

Președintele vrea să conducă tot! S-a molipsit de la Băse? Se pronunță în toate domeniile, dar nu e coerent nici în zona educației de unde provine (ce mai este cu România educată?). Dar analizează în ritmul în care i-ar mai trebui 5 mandate să ajungă la un rezultat! Acum nici cu ciuma roșie nu se mai pronunță! Era singura opinie clară din discursurile sale!

Despre Parlament nu vorbesc acum pentru că i-aș băga prea mult în seamă. Nu se justifică!

Întrebările din titlu sunt cele mai valabile dacă vorbim de justiție, care în multe cazuri este o prelungire a serviciilor, nu prea patrioate! Vezi relația Kovesi – Coldea! Este puterea în stat cu cele mai multe obiceiuri din realitatea post-sovietică (Rusia, Bielorusia etc.)! După mine (și nu numai), reforma ar trebui să înceapă de aici, cu accentul pe spargerea legăturii oribile justiție-servicii! Altfel va fi o Miliție plus Securitate pe stil nou!

Legat de județ, am observat că întrecerea în promisiuni între partide (lideri, că ceilalți nici măcar la o conferință de presă nu apar!) s-a extins și la capitolul asumării de merite! Și Flutur, și Stan se împăunează cu începerea (deja întârziată) a construcției autostrăzii Moldova! Pe lângă faptul că nu s-a excavat primul metru cub de pământ, se pare că au uitat că nu au nici un merit în proiect! E Ministerul Transporturilor! Ei nu au făcut nici o manifestație marș ca ieșenii!! Lipsă de realizări proprii! Ce este cu șoseaua ocolitoare a Fălticeniului? Sau Gura Humorului? Faceți aici lobby! Și nu la Suceava, ci la București! Aveți forță??

P.S. 1 Criticând și „miștocărind” politicienii îi voi supăra pe unii; am fost avertizat! Ok! Mă pot da afară din județ? Cum i-au determinat pe sute de mii de suceveni!

P.S. 2 Flutur spune că va sprijini reapariția Mitropoliei Bucovinei! Cu această ocazie am realizat de ce nu am avut succes în politică! Nu mi-ar fi trecut prin cap să promit în domenii în care nu am nici o atribuție (Biserică, Ministerul Transporturilor, Ministerul Dezvoltării etc.)! Îmi asum această lipsă fundamentală în politică!

Dan Strutinschi