Bacalaureat

Eseu despre evoluția spațiului românesc în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și în primele două decenii ale secolului al XX-lea a fost unul dintre subiectele de la proba obligatorie a profilului – istorie, din cadrul bacalaureatului, probă pe care au susținut-o marți, 21 iunie 2022, elevii de la filiera teoretică, profil umanist, toate specializările, filiera vocațională – profil artistic, toate specializările – profil sportiv, toate specializările – profil pedagogic, specializările: bibliotecar-documentarist, instructor-animator, instructor pentru activități extraşcolare, pedagog şcolar, educator-puericultor – profil teologic, toate specializările.

Profesoara de istorie Rodica Cozaciuc, de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava, ne-a spus că subiectele primite de candidați anul acesta la proba obligatorie a profilului – istorie au fost ușoare, eseul de la subiectul III fiind asemănător cu cel de la simulare.

Conform Edupedu.ro, la subiectul I elevii au avut două texte suport, unul scris de T. Judt, din Epoca postbelică: o istorie a Europei de după 1945 și altul de I. Kershaw, din Drumul spre iad. Europa, 1914-1949. Subiectul al II-lea a fost notat cu 30 de punte și a avut ca text suport un fragment din Ioan Aurel Pop și I. Bolovan, din Marea istorie ilustrată a României și a Republicii Moldova, iar la Subiectul al III-lea elevii au avut de elaborat, în aproximativ două pagini, un eseu despre evoluția spațiului românesc în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și în primele două decenii ale secolului al XX-lea, având în vedere: precizarea unui fapt istoric desfășurat de români în perioada 1851-1859 și menționarea a două aspecte referitoare la acesta; menționarea a două măsuri adoptate de statul român în plan intern, între anii 1862-1870; prezentarea unui fapt istoric desfășurat de România în contextul „crizei orientale‟ din a doua jumătate a secolului al XIX-lea; formularea unui punct de vedere referitor la implicarea statului român în relațiile internaționale din primele două decenii ale secolului al XX-lea şi susținerea acestuia printr-un argument istoric.

Eleva Simina Teodora Buculei, de la Colegiul Național „Nicu Gane” Fălticeni, șefă de promoție 2022, elevă care a obținut Locul I la faza națională a Olimpiadei de istorie, competiție ce s-a desfășurat, în perioada 18 – 21 aprilie 2022, la Târgu Mureș, ne-a spus că subiectele de la istorie au fost accesibile, cu un grad de dificultate medie. „Rezolvarea cerințelor pe text implică o atenție deosebită. Toate subiectele puteau fi abordate de către un elev care a învățat temeinic la această disciplină. La primul subiect au fost o serie de cerințe legate de comunism, iar la al doilea subiect au fost câteva exerciții referitoare la voievozi. Eseul a fost destul de ușor. Am avut 4 repere cu privire la evoluția statului român modern în a doua jumătate a secolului al 19 -lea și primele două decenii ale secolului al 20 -lea. În calitate de olimpic la disciplina istorie, pot spune ca subiectele din acest an mi s-au părut ușor de rezolvat și orice elev bine pregătit ar putea obține o notă foarte bună în cadrul examenului de bacalaureat”, a completat Simina Buculei.



La matematică - proba scrisă obligatorie a profilului, conform Edupedu.ro, elevii au avut de rezolvat varianta 1 extrasă. Structura subiectelor a fost aceeași ca în anii trecuți (câte trei subiecte cu câte șase probleme/exerciții, fiecare dintre acestea notate cu câte 5 puncte).

Prof. de matematică Vasile Roșca, de la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți, ne-a spus, după ce a văzut subiectele la matematică (profilul informatică): „Grad mediu de dificultate, copiii au avut de rezolvat probleme din toată materia, cred că cei mai mulți dintre elevii noștri au rezolvat modele de teste pentru bacalaureat cu un grad ridicat de dificultate, nu cred să avem multe rezultate sub nota 7.00. Subiectul III 1, subpunctul c, poate să fi fost un pic mai dificil, elevii ar fi trebuit să explice foarte bine rezolvarea problemei. Subiectul lll 2, subpunctul c trebuia lucrat cu mare atenție, trebuia studiată monotonia funcției f și apoi încadrat x^n în intervalul [0,1]. Cred că rezultatele finale vor arăta că elevii noștri au muncit pentru a promova cu note frumoase examenul de bacalaureat”.

Miercuri, 22 iunie, va avea loc proba la alegere a profilului şi specializării. Proba la limba și literatura maternă se va desfășura joi, 23 iunie.

La probele scrise ale examenului de bacalaureat din sesiunea iunie-iulie 2022 s-au înscris 4.944 de candidați (4.545 - promoția curentă și 399 - promoțiile anterioare), care vor susține probele în 15 centre de examen.

Pentru evaluarea lucrărilor au fost constituite trei centre zonale de evaluare: Liceul Teoretic „Filadelfia” Suceava, Colegiul de Artă ”Ciprian Porumbescu” Suceava și Colegiul Tehnic ”Samuil Isopescu” Suceava.

Conform procedurii cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor, IȘJ Suceava a aprobat 22 de solicitări de desfășurare a examenului în condiții speciale. Afișarea primelor rezultate va avea loc în data de 27 iunie (până la ora 12:00). Contestațiile pot fi depuse/transmise în aceeași zi, în intervalul orar 12:00 – 18:00, inclusiv prin mijloace electronice. Afișarea rezultatelor finale este prevăzută în data de 1 iulie.