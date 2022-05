Vremuri noi

Concursul Internaţional Studenţesc de Calculatoare Hard&Soft, organizat de Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor din cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, a debutat luni și este în plină desfășurare în cadrul laboratoarelor facultății. Tema a fost lansată, cele 8 echipaje din România și din Republica Moldova s-au pus pe treabă, în timp ce membrii juriului, proveniți în mare parte din Germania, verifică zilnic pulsul realizărilor de la masa fiecărui echipaj.

Tema acestei ediții, una de altfel foarte actuală în condițiile lumii de astăzi, constă în realizarea unui chit, pe baza unei drone care trebuie să parcurgă un traseu delimitat, să culeagă informații, să le transmită pe o aplicație și să aterizeze în final la un punct dat. Am reușit să stăm de vorbă cu președintele juriului,Nicolae Foica, de la firma ServiceXpert GmbH, Munich, care ne-a lămurit cum stau lucrurile:”Tema de anul ăsta am încercat să o gândim a fi cât mai antrenantă pentru studenți, pentru a intra în contact cu tehnologii pe care nu le studiază în nici o facultate. Am gândit tema în așa fel, ca indiferent de la ce facultate din lume vin concurenții, să întâmpine și ceva nou în timpul concursului. Ea a fost gândită și născută în contextul pandemiei, de lockdown și se referă la o modalitate de livrare de colete sau în diverse alte aplicații de servicii efectuate cu ajutorul dronelor. Fiind primul an președinte de juriu, am încercat să combin un pic istoria edițiilor anterioare cu tema din acest an, aducându-mi aminte că acum circa 8-9 ani, când eram în acest juriu, tema fusese un elicopter care să zboare singur și să recunoască niște ținte. La vremea aceea a durat două zile până toate echipele și-au distrus elicopterele și așa m-am gândit că anul ăsta trebuie să realizăm lucruri mai robuste. De aceea, în cadrul temei, pe baza unei drone trebuie realizat un chit cu un controlor de zbor, cu o cameră, iar prin tehnologia Ultra Wide Band (UWB) să zboare într-un spațiu ultra delimitat de 4 ancore UWB. Pe baza citirii unui QR Code ei trebuie să-și culeagă informațiile pentru următorul punct de zbor și să transmită în același timp în server, pe o aplicație, datele live din timpul zborului, la final trebuind să aterizeze la punctul dat de ultimul punct de control.”

Echipajele sunt urmărite și sprijinite în munca lor, până la finala care are loc vineri

Reprezentantul juriului spune că pe parcursul primelor zile au încercat să-i lase să lucreze singuri, constatând că studenții se descurcă nesperat de bine, cu unele greșeli care le vor aduce acumulare de experiență. Au mai ars câte un controller de zbor, au primit piese de schimb în loc, jurizarea făcându-se și funcție de câte component reușesc să distrugă. Ieri după-amiază urma o primă etapă de control al muncii concurenților din echipajele formate fiecare din câte 4 studenți.

Președintele juriului, ing. Nicolae Foica, a continuat: ”Azi după-amiază vom face câte un audit pe la echipe, pentru a ne prezenta fiecare situația actuală, încercând astfel ca noi să putem defini ultimele detalii pentru finala de vineri. Dacă toți vor reuși să zboare, vom face un traseu mai complicat. Fiecare echipă va trebui în finală să parcurgă același traseu, iar dacă mai multe echipe reușesc această performanță, vor fi departajate după alți parametri de jurizare. Echipajele pot fi punctate diferit în funcție de rapiditate, după îmbunătățirile aduse produsului finit, după calitatea transmisiei din timpul zborului sau după modul de împachetare a realizării lor, ca un produs final de monitorizare în diferite domenii practice.

Sperăm ca vineri să vedem cât mai multe drone în aer și suntem curioși cum vor proceda colegii din juriu, care participă pentru prima oară la acest concurs.”

Diferit este în acest an și faptul că președintele juriului nu vine din mediul academic, ci din industrie, de la firma ServiceXpert GmbH, Munich, care sponsorizează concursul de circa 9-10 ani. Faptul că studenții trebuie să pună în practică ce învață, iar tema concursului este relativ apropiată de munca de inginer de după studii, i-a convins pe sponsori să continue această colaborare, eventual să recruteze dintre candidați. Finala de vineri va departaja cu siguranță realizările celor 8 echipaje din concurs, aducând în prim-plan un proiect cu calități și aplicativitate practică necesare lumii în care trăim.