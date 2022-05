Negocieri avansate

Clădirea în care a funcționat restaurantul ”Centru Vechi”, de la kilometrul zero al municipiului Suceava, este pe punctul de a-și găsi un nou proprietar. Amplasată pe strada Vasile Bumbac, în apropierea Palatului Administrativ din centrul municipiului Suceava, clădirea are o suprafaţă totală utilă de circa 950 mp, iar terenul aferent are circa 1.000 de metri pătraţi. De-a lungul timpului, clădirea a fost închiriată și a funcționat ca restaurant, dar și ca spațiu de birouri. De altfel, și acum există mai multe oferte pe care proprietarul le-a primit pentru închirierea spațiului pentru o anumită perioadă de timp. Totuși, acesta este decis să aleagă varianta înstrăinării imobilului, asta și pentru a da posibilitatea viitorului proprietar să-și dezvolte propria afacere pe termen lung și în propriile condiții.

Prețul de vânzare este de 1,2 milioane de euro, negociabil, iar mai multe informații pot fi obținute la numărul de telefon 0743 492 259. Proprietatea scoasă la vânzare este formată dintr-o clădire cu parter, etaj şi mansardă, alături de care a fost amenajat un spaţiu în care a funcționat restaurantul ”Centru Vechi”, cu o zonă utilizată ca terasă sau spaţiu de vânzare. Imobilul și terenul aferent se află în imediata vecinătate a unui proiect imobiliar ambițios din centrul municipiului Suceava și reprezintă o bună oportunitate pentru a dezvolta o afacere de succes.