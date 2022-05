Solidaritate

Marginea este localitatea unde cuvântul ”solidaritate” chiar are sensul din Dicționarul Explicativ al Limbii Române. Oamenii știu ce înseamnă empatia și ori de câte ori este cazul sunt alături de cei aflați în suferință. Ultimul exemplu în acest sens sunt două case care se ridică de la zero, după ce la începutul lunii aprilie au fost mistuite în totalitate de un puternic incendiu. Totul a fost posibil după ce în urmă cu aproximativ două decenii doi oameni inimoși din Marginea, preotul Vasile Vartic și Arcadie Boicu, din partea cultului penticostal, au decis să înființeze o societate civilă care să sară în ajutorul celor loviți de soartă. Prin implicarea celor doi, lucrurile au început să se miște, iar astăzi Marginea poate fi considerat un exemplu demn de urmat. Eforturile conjugate ale oamenilor din sat și nu numai au însemnat în acest interval ridicarea a cel puțin zece locuințe, cele mai multe pentru a-i ajuta pe cei care au rămas fără un acoperiș deasupra capului în urma unor incendii devastatoare, dar și pentru familii cu probleme financiare.

Ziua fatidică de 8 aprilie 2022

Tragedia de la Marginea a avut loc în ziua de 8 aprilie. Un scurtcircuit electric a provocat un adevărat dezastru, iar vântul puternic care sufla în acea zi a făcut ca flăcările să se extindă rapid de la o gospodărie la alta. A plecat de la casa familiei Coțofrea și s-a extins rapid și la locuința fiului acesteia. Ionel Coțofrea rememorează și acum, cu lacrimi în ochi, acea zi extrem de grea pentru el și familia sa. ”Cu cinci minute înainte de incendiu am plecat de acasă, mergeam în țarnă la pus niște cartofi și m-au sunat băieții de la școală că <vino că arde la tatăl tău>. Am oprit și am luat două stingătoare, iar când am ajuns focul deja mergea pe șură și am vrut să păstrez focul la casă la tata, să nu se extindă, dar nu am mai putut. Când au ajuns pompierii focul era ajuns la noi și a ajuns practic deodată. Casa ardea, iar eu m-am gândit că am lucrat permanent de la vârsta de 14-15 ani, și cu cai, și cu faetoane, și am rămas sărac”, a mărturisit Ionel Coțofrea.

Nici soția sa, Aurica Maria, nu era la domiciliu în momentul în care flăcările au mistuit toată munca familiei, dar imaginile pe care le-a găsit când s-a întors acasă nu le va uita niciodată. ”În jumătate de oră s-a topit tot, eu nici nu eram acasă, iar când am ajuns totul era în flăcări. Am reușit să salvăm doar animalele, în rest absolut nimic. Ușa de la casă era închisă și așa a rămas, iar agoniseala de o viață s-a dus rapid”, și-a amintit Aurica Maria Coțofrea.

Vineri a fost incendiul, luni au început lucrările de reconstrucție

Cu lacrimile șiroaie încă pe obraji, pentru soții Coțofrea și cei patru copii ai lor, cu vârste cuprinse între 15 și 23 de ani, au venit primele licăriri de speranță chiar din ziua incendiului. ”Mobilizarea a fost maximă și din partea pompierilor care au intervenit cu zece autospeciale, inclusiv din partea oamenilor care s-au strâns la fața locului. S-a decis să ne strângem să facem curat, iar până seara 80-90% era degajat, terenul era curățat și pregătit pentru lucrări. Îmi aduc aminte că era o zi de vineri, sâmbătă s-a mai făcut curățenie, iar de luni s-au mobilizat și mulți agenți economici, care au trasat fundație, au turnat temelie și la momentul de față casa tatălui este undeva la placă, iar casa băiatului este și acoperită, se tencuiește. Cea de a treia casă avea asigurare și probabil după ce vor primi banii se vor decide să o repare”, a precizat Gheorghe Lazăr, primarul comunei Marginea.

Iar modul cum s-a mobilizat comunitatea este unul de-a dreptul remarcabil. În strângerea de fonduri s-au implicat în special parohiile, prin intermediul preoților titulari. Cele trei parohii ortodoxe au strâns fiecare câte 10.000 de euro, plus o sumă similară din partea bisericii penticostale. De la Primărie, prin intermediul sumelor de bani prinse la Situații de Urgență, s-au acordat câte 10.000 de lei și câte 20 mc de lemn de construcție pentru fiecare gospodărie afectată de incendiu.

”Au fost și multe persoane care au ajutat, dar nu au vrut să facă public acest sprijin. Din ce știu, o familie a mers şi a cumpărat cărămida, alții au venit cu o echipă de lucru de 5-6 muncitori și cu o serie de utilaje pentru o perioadă de timp și exemplele pot continua”, a mai detaliat primarul Gheorghe Lazăr.

Doar cuvinte de mulțumire pentru cei care le-au sărit în ajutor

Acum, la șapte săptămâni de la incendiul care a lăsat în urmă numai scrum, casele fiului și tatălui Coțofrea au prins deja contur, iar în alte câteva săptămâni cele două familii se vor putea întoarce din nou ”acasă”. Familia s-a împărțit în mai multe locuri, la rude sau prieteni, dar cu toții speră ca în cel mai scurt timp să fie din nou cu toții la un loc. ”Nu ne-am gândit că se vor mișca lucrurile așa rapid, dar oamenii din sat s-au mobilizat și ne-au ajutat, chiar și din alte sate, inclusiv de la Primărie și biserică. Fiecare cu ce a putut, cu bani, cu muncă, cu de toate. Acum locuim la vecini, la magazin, dar sperăm ca în decurs de o lună - o lună și jumătate să ne putem muta înapoi în casa noastră. Vecinii au fost extrem de primitori și ne-au ajutat și ne-au spus că putem sta și un an de zile sau chiar mai mult la ei, dar noi trebuie să fim la casa noastră”, a mai spus Aurica Maria Coțofrea. Femeia spune că nu mai vrea să treacă niciodată prin clipe similare și că în viitor va face asigurare pentru locuință, pentru a avea o oarecare liniște.

Ionel Coțofrea are numai cuvinte de mulțumire pentru cei care s-au implicat să îl ajute și spune că în aceste săptămâni a lucrat, zi de zi, cot la cot, cu muncitorii care îi ridică noua casă. ”Toată lumea, indiferent de religie, s-a mobilizat și a venit pe la noi, și cred că asta și pentru că am fost omenoși și am ajutat în timp pe toți cei care ne-au cerut pentru că așa suntem noi, nu îi putem refuza. Le mulțumesc foarte mult tuturor celor care ne-au ajutat și la rândul meu am să îi ajut din toată inima cât voi putea eu. Când au fost probleme la alții am mers și eu și am ajutat, dar nu m-am gândit niciodată că voi ajunge și eu să fiu ajutat de cineva”, a precizat Ionel Coțofrea.

La locuința care este deja acoperită a soților Coțofrea am întâlnit și o echipă de trei muncitori din Marginea care lucrau la interioare. ”Avem două zile de când lucrăm aici și punem rigips, zidărie și tot ce e nevoie. Oamenii se ajută unii pe alții și așa este și normal, iar noi am mai fost și la alte două case care s-au refăcut în trecut după ce au fost distruse de incendii”, a mărturisit Vasile, unul din muncitorii aflați la lucru.

Voluntarii din Marginea au construit un pod într-o singură zi

Marginea a ajuns exemplu la nivel național în ceea ce privește voluntariatul în februarie 2009. După ce viitura a rupt podul de peste râul Sucevița, autoritățile au început lucrările de refacere, dar acestea se mișcau extrem de lent, iar locuitorii de pe cele două maluri trebuiau să facă ocoluri serioase. Exasperați de acest lucru, oamenii s-au mobilizat și în numai o zi au ridicat un pod de lemn pe care s-a putut circula cu restricții de tonaj și înălțime. Lucrarea a fost demolată la finalul reabilitării podului de beton, dar și-a dovedit utilitatea timp de luni bune. La acea vreme s-a deschis și un dosar penal pentru lucrări fără autorizație în albia unui curs de apă, dar în final nimeni nu a fost tras la răspundere.