În ultimele câteva zile, mi-a fost dat să aud ieşindu-le pe gură celor doi domni despre care e vorba aici nişte vorbe care dacă n-ar musti de nesimţire te-ar putea face să crezi că ăştia au deraiat complet. Varianta hard ar include cumulul celor două aspecte, ceea ce zău că pare cât se poate de plauzibil. Primul este numitul Dan Petrescu, cel căruia încă nu i-a explicat nimeni cum vine chestia cu chiorul în ţara orbilor. Fiindcă Petrescu ăsta, care se crede geniul suprem al strategiilor fotbalistice pe bază de umplut poartacu dosurile celor 11 împiedicaţi din subordine, etalează din ce în ce mai mult tupeu, mai multe revendicări, mai multe istericale, numai fiindcă neisprăviţii ăia ai lui, pe care când îi prind îi cocoşează rebuturile Europei, de prin Luxemburg ori Gibraltar, aici, în ţara ăsta prost făcută, câştigătitlu după titlu în liga condusă de alt mare nesimţit (n-o spun doar eu, au spus-o alaltăieri răspicat şi repetat toţi comentatorii de la Digi Sport, după prezentarea mugetelor de reînscăunare în moţul Ligii a nesimţitului de Iorgulescu). Ei bine, după ce a reuşit să se impună în faţa unora încă mai împiedicaţi (unii de pe la echipe săteşti, caVoluntari!), alde Petrescu, noul Geniu Carpatin, a făcut ce face an de an: a anunţat că are o ofertă de moare lumea!... doar-doar o pune botu' patronatul clujean şi i-o mări salariul, numai să nu piardă geniul! După care (fiindcă nesimţirea fără fudulie n-are nicio temelie!) nu s-a prezentat la ultimul meci din campionatul pe care tocmai îl câştigase! Aţi auzit măcar de vreo intenţie de suspendare a nesimţitului Petrescu de nesimţitul de Iorgulescu? Întreb nu retoric, ci ţintit pe nesimţiţii ăştia: aşa cum la meci nu a venit antrenorul, n-ar putea foarte bine să nu se prezinte arbitrul? Ălalalt, fericit că s-a reales în moţul Ligii de împiedicaţi cică profesionişti (exact ca al treilea nesimţit, Burleanu, tot fără contracandidat, caCeauşescu!) a mugit că televiziunile plătesc prea puţin pe ce mare (rahat de) fotbal ne oferă Liga, de-au început ăia din studioul Digi să se tăvălească de râs! Şi au zis ce trebuia: anume că la ce hal de fotbal joacă ăia, ar trebui ca ei să dea bani televiziunilor!