În jur de 70 de echipaje din toată țara s-au înscris ieri la startul Off Road Max Bucovina, cea de-a doua etapă a Campionatului Național de Off Road, care are loc la Capu Câmpului începând de astăzi și până duminică inclusiv.

Dacă ieri a fost ziua înscrierilor și a verificării tehnice a vehiculelor, astăzi începe prima zi de concurs, care va fi transmisă, începând cu ora 10.00, în direct pe contul de YouTube al celor de la Off Road Max.

La fața locului, organizatorii au montat o scenă și două monitoare led uriașe pe care vor fi imagini din timpul competiției, spectatorii putând să vadă ce se întâmplă pe traseele din pădure.

Spre după-amiază, odată cu întoarcerea concurenților, se vor folosi cei 20.000 de W ai sistemului audio, pentru astăzi fiind programată prima petrecere cu DJ: Dance New Hits Music cu Dj Alynn.

În deschiderea petrecerii, vor urca pe scenă și membrii Ansamblului Obcina Bucovinei din Capu Câmpului, format din 9 perechi de dansatori.

Tot în această seară, organizatorii au dezvăluit două dintre surprizele pe care le-au pregătit, fiind vorba de Oleg Spinu, un adolescent de numai 14 ani, din Republica Moldova, a cărui voce adună mii de like-uri și inimioare pe social media. Oleg Spinu cântă și la saxofon, vioară, chitară, fluier și pian.

Tot în seara aceasta va cânta pe scena de la Capu Câmpului și un artist din Chișinău care a ajuns în finala Super Star 2021. Daniel Șveț a absolvit Academia de Muzică din Chișinău, iar în 2019 a reușit să întoarcă patru scaune la Vocea Ucrainei.

Cea Mai Spectaculoasă Etapă din cele 8 ale Campionatului Național

Organizatorii, Off Road Max Suceava și Club Corp Offroad Piatra Neamț, vor ca întrecerea vehiculelor 4X4 din inima Bucovinei să devinăCea Mai Spectaculoasă Etapă din cele 8 ale Campionatului Național.

Și au ridicat deja ștafeta prin valoarea premiilor, prin impresionantul show pe care îl pregătesc, cât și prin faptul că este prima competiție din România transmisă în direct prin sateliții Starlink, sistemul de internet al lui Elon Musk.

În premieră la o competiție de off-road din țară, cei de la Off Road Max Suceava organizează o tombolă exclusiv în scopuri umanitate, Marele Premiu fiind o mașină 4X4 (expusă deja la fața locului). Practic, cu un singur bilet la tombolă, care costă doar 10 lei, oricine (mai puțin organizatorii) poate câștiga Marele Premiu.

Extragerea câștigătorului mașinii 4X4 va avea loc duminică, în jurul orei 13.00, înainte de festivitatea de premiere.

Programul de desfășurare a competiției: