Avertizare

Deputații AUR de Suceava, Dorel Acatrinei și Florin Pușcașu, atrag atenția că România nu a început încă absorbția a 30 de miliarde de euro, bani europeni alocați pentru perioada 2021-2027. Dorel Acatrinei și Florin Pușcașu i-au transmis ministrului Investițiilor și proiectelor europene, Marcel Boloș, că sunt probleme mari și în ceea ce privește Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă. „PNRR, un program extrem de controversat și depus fără o minimă consultare populară, modifică practic Legea 127/2019 privind sistemul public de pensii, votată de Parlamentul României, și perioada de contributivitate de la 25 la 35 de ani. De asemenea prelungește viața profesională dincolo de vârsta normală de pensionare, se elimină indicele de corecție, se <corelează> vârsta de pensionare cu speranța de viață, crește vârsta de pensionare, îngheață creșterea pensiilor pentru următorii 3 ani”, au transmis cei doi parlamentari AUR. Aceștia au explicat că indicele de corecție se referă la creșterea pensiilor cu 50% din creșterea reală a salariului mediu pe economie, care însemna ceva în plus la creșterea anuală a pensiilor, practic fiind creată o piedică în actualizarea pensiilor față de creșterea prețurilor fără precedent în România.

„PNRR vine în plus faţă de alocaţiile pe care România oricum le avea ca membră a Uniunii Europene, care sunt de peste 30 de miliarde de euro. Cu ambele programe, România este foarte întârziată, inclusiv în ceea ce priveşte absorbţia din perioada 2014-2020, de unde rezultă că România nu are capacitatea necesară pentru a atrage fonduri europene. Practic avem 29 de miliarde de euro prin PNRR, avem o alocaţie de peste 30 de miliarde de euro pentru 2021-2027, dar România nu a început încă să implementeze 2021-2027, nu are încheiate acordurile de parteneriat”, au declarat Dorel Acatrinei și Florin Pușcașu, care au arătat că Spania şi Franţa au atras deja miliarde de euro atât din PNRR, cât şi din 2021-2027, au încheiat primele etape, în schimb România va trimite prima cerere de plată de-abia în luna mai.

Ei au precizat că lipsa proiectelor mari, pe regiuni, pentru a accesa bani europeni, duce România în situația de a se confrunta cu o problemă de organizare, deoarece nu există o viziune de dezvoltare de ansamblu pentru România.

„Nu este depusă cerere de finanţare pentru autostrada Unirii, este vorba de Târgu Mureş - Iaşi - Ungheni. Nu se cunoaște procedura, nu au fost adresate solicitări privind acordul preliminar. Practic România nu este pregătită să absoarbă atât de mulţi bani europeni ca alte ţări și din cauza incompetenței”, spun cei doi deputați AUR de Suceava. Ei au mai afirmat că deși PNRR are destule condiționalități care afectează mai multe categorii sociale, România avea planificată îndeplinirea a peste 200 de investiţii, 215 reforme, însă nici unul dintre obiectivele din acest program nu a fost realizat.