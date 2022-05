„Friend me, don’t bully me!”

Mai mulți elevi și profesori de la Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava au participat, în perioada 9-13 mai 2022, în Grecia (insula Chios), la ultima mobilitate din cadrul proiectului internațional Erasmus + „Friend me, don’t bully me!”.

Acest proiect este rezultatul iniţiativei școlilor din Slovenia, Turcia, Grecia, Italia și România și are menirea de a asigura accesul tuturor elevilor la o educaţie de calitate prin combaterea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii, prin reducerea absenteismului şi includerea organizaţiei în circuitul european al educaţiei, prevenirea bullyingului și schimbul de bune practici.

Elevii suceveni Nechita Andreea, Ciubotaru Teodora, Rusu Petru Sorin, Coca Ioan Dănuț (clasa a XI-a), alături de profesoarele Arotăriței Monica Petruța, Iftimiu Adriana Teodora și Mitu Daniela, au luat parte la activități menite să atragă atenția asupra fenomenului de bullying în spațiul virtual (cyberbullying), la activități culturale: vizite în localitățile Pirgy, Mesta, obiective turistice ce se află sub patrimonial UNESCO, și o întâlnire cu primarul orașului Chios. Pe parcursul mobilității, elevii din cele cinci țări au colaborat și participat activ la seminarii de formare despre prevenirea bullyingului și a siguranței în mediul online.

„Rolul acestui proiect Erasmus este de a oferi o șansă în plus la o educație adecvată tuturor participanților și de a atrage atenția asupra comportamentului de agresiune, care prin natura sa subminează și diluează calitatea educației, având efecte pe termen scurt și lung asupra fizicului și bunăstării mentale a elevilor, asupra angajamentului lor față de școală, asupra încrederii în sine și asupra capacității de a urmări ambiții și interese. În cele cinci mobilități ale proiectului au fost implicați peste 35 elevi de nivel liceal și 15 profesori de la învățamântul primar și liceal. Proiectul Friend me, don’t bully me! se va derula până pe 31 august 2022”, a transmis echipa de proiect, formată din prof. Monica Petruța Arotăriței, director prof. Alexandra Bejinaru, psiholog școlar Nicoleta Popescu, ec. Isabela Dârțu, inginer sistem Mugur Bordeianu.