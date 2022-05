De sezon

La fel ca și anul trecut, curentul sau moda umbrelelor agățate deasupra unor zone pietonale, curent prezent în multe orașe din Europa, a prins viață din nou și în municipiul Rădăuți. Mai precis, pe parcursul acestei săptămâni, pe aleea principală din parcul central nr.1, din fața sediului administrației locale, au fost instalate peste cinci sute de umbrele multicolore. Proiectul a fost realizat de Primăria Municipiului Rădăuți și a pornit din dorința de a înfrumuseța și a aduce un plus de culoare și veselie centrului localității. Inițiatorii proiectului îi invită pe trecători să se bucure de o atmosferă colorată și să se fotografieze sub acoperișul de umbrele colorate care va fi, la fel ca și anul trecut, un punct de atracție pentru rădăuțenii de toate vârstele. Primarul municipiului Rădăuți, Bogdan Loghin, a declarat: „Acum când parcurile au înverzit și atmosfera ne duce deja cu gândul la vară, am hotărât să reamenajăm aleea umbreluțelor colorate, la fel ca anul trecut, inițiativă care a prins la majoritatea rădăuțenilor, dar și a turiștilor care au vizitat zona. În aceste condiții, în ultimele zile au fost instalate mai mult de cinci sute de umbrele multicolore pe aleea care traversează parcul din vecinătatea Primăriei, și din semnalele pe care le am până acum, aleea a devenit deja unul din locurile preferate pentru fotografiat, atât de rădăuțenii mai tineri sau de cei mai vârstnici. Pentru că se apropie 1 iunie, vreau să vă mai spun că administrația locală rădăuțeană pregătește o serie de evenimente care vor marca Ziua Copilului”.