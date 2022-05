Centrul Blue Dot

Zeci de angajați ai Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Suceava se află în fiecare zi, prin rotație, în Vama Siret, în spațiile Blue Dot, pentru a oferi „confort și relaxare” refugiaților. Adevărul este că oferă și primesc mult mai mult.

Specialiști din cadrul Protecției Copilului Suceava primesc cu emoție și empatie mărturisirile mamelor, tinerilor, copiilor, vârstnicilor care fug din Ucraina, din calea războiului, în speranța unui viitor mai sigur.

În spațiile Blue Dot, după cum notează specialiștii DGASPC, săptămânal, în jurnalul de campanie (Vama Siret), „mămicile au posibilitatea de a se opri un pic din fuga care le salvează viața copiilor lor, văd fețe primitoare și li se vorbește pe limba lor și chiar dacă nu își doresc decât să fie la adăpost, uitând de foame și de sete, cu ajutorul organizațiilor din vamă le oferim mâncare caldă și gustoasă, sandviciuri și dulciuri, pot bea în tihnă o cafea sau un ceai și ne pot povesti ce planuri au și cu ce le putem ajuta. Colaborarea cu toate autoritățile și organismele prezente în vamă este esențială în rezolvarea fiecărui caz în parte și suntem recunoscători pentru acest lucru”.

Consiliere, suport emoțional, sprijin material, sprijin pentru transport sau cazare

În perioada 29 aprilie – 5 mai 2022, 68 de mame, 118 copii și o persoană în vârstă au beneficiat de servicii sociale la Centrul Blue Dot (consiliere, suport emoțional, respiro, sprijin material, sprijin pentru transport sau cazare etc.).

S-au împărțit pliante mamelor cu copii, s-au distribuit apă și mâncare pentru bebeluși, materiale igienice, cărucioare pentru copii, cartele telefonice, pampers, produse igienice, jucării, mâncare, cu sprijinul UNICEF, HHC, TAR, Salvați Copiii și al celorlalte organizații din vamă. Am aflat tot din jurnalul de călătorie - Vama Siret că, în perioada 2 martie - 5 mai, au trecut prin Vama Siret peste 900 de minori neînsoțiți, care au fost asistați, consiliați și îndrumați în vederea obținerii documentelor necesare pentru a călători mai departe, alături de persoanele pe care părinții le-au împuternicit pentru a-i însoți.

Dintre aceștia, 38 de minori ucraineni neînsoțiți au beneficiat de măsura plasamentului în regim de urgență prin dispoziția directorului executiv al DGASPC Suceava, la Casa de tip Familial „Universul Copiilor” din Rădăuți. Pe 5 mai, șase minori ucraineni se aflau în centru, pentru ceilalți s-a dispus încetarea măsurii de plasament ca urmare a reglementării situației acestora, fiind preluați de părinți, persoane fizice, reprezentanți ai ambasadelor sau ai organizațiilor acreditate, care au fost împuterniciți de părinți pentru a însoți minorii.

O minune!

În perioada 29 aprilie – 5 mai 2022, 23 de minori neînsoțiți care au trecut prin Vama Siret au fost asistați și consiliați de reprezentanții Protecției Copilului și de colaboratorii lor.

Un minor ucrainean, însoțit de bunica sa cu care venea din Italia, a încercat să treacă în Ucraina, însă neavând procură de la mama acestuia, a fost predat de Poliția de Frontieră colegilor din tură, în data de 2 spre 3 mai, și internat în Casa de tip familial „Universul Copiilor” Rădăuți până la preluarea acestuia de către mama sa, care a venit din Italia, pe 5 mai.

Am aflat de la angajații DGASPC Suceava, aflați în perioada 29 aprilie – 5 mai în Vama Siret, și de povestea unui copil născut pe drumul dintre Harcov și Siret.

„Într-o parcare din Vama Siret, ne-au anunțat colegii de la ISU, se afla o familie, cu mașina, și cu un copil abia născut. Am luat cu noi pe colega de la DSP Suceava, aflată de serviciu în vamă, și un translator voluntar și am mers împreună să vedem ce ajutor putem oferi. Am găsit o familie tânără (mamă și tată, tata fusese lăsat să treacă pentru că mămica abia născuse), împreună cu o bunică și un străbunic. Micuța avea deja două săptămâni de când se născuse (pe drum!) și culmea, era sănătoasă și liniștită, neștiind prin ce au trecut părinții ei până au ajuns în România. Părinții ne-au spus că vor să plece mai departe, în Iași, și au nevoie de cazare pentru câteva zile acolo. Am luat legătura cu Mihaela Munteanu de la Radio Iași (și partenera noastră de la FONSS) care s-a mobilizat rapid și le-a găsit cazare și condiții pentru întreaga familie și un copil atât de mic. O îmbrățișare primită când ne-am luat rămas bun a fost cea mai profundă mulțumire”, extras din jurnalul de campanie.

Salvarea lui Valerii

Vă redăm și povestea lui Valerii, un tânăr în vârstă de 17 ani, care a venit singur în Vama Siret. A lăsat în urmă părinții, fratele și bunicii. A povestit că locuia cu părinții săi în Cernigău, localitate puternic bombardată „și, în care, acum, nu a mai rămas nimic, oamenii nu au nici apă, nici curent electric și nici internet ca să comunice cu cei din afară. La începutul războiului, sirenele erau cele care dădeau ritmul zilei. Sunau sirenele, iar ei fugeau cu toții în adăposturi, însă sirenele au fost bombardate și, astfel, oamenii nu mai aveau niciun avertisment. Ca să ne explice situația, în vamă a venit și mama lui Valerii care a spus că își dorește ca măcar băiatul să fie în siguranță, în România. Ei nu pot pleca pentru că au grijă de bunicii care sunt în vârstă și nedeplasabili. Tot ea ne-a mai povestit că mașina care aducea apă în Cernigău a fost bombardată și au murit doi oameni, iar rușii umblau pe străzi cu puști și trăgeau, și atunci au hotărât că e momentul să se urce în mașină cu câteva lucruri și să plece spre Cernăuți”.

Deocamdată, Valerii nu are unde să plece, așa că a fost preluat de Echipa Mobilă din cadrul DGASPC Suceava și dus în Casa de tip familial „Universul Copiilor” din Rădăuți. Valerii este student și urma să facă 18 ani peste două săptămâni, când următoarea destinație era Germania, unde a și plecat. Cât timp a stat în centru, spun angajații DGASPC Suceava, a ținut permanent legătura cu familia sa, și-a făcut noi prieteni în centru și a fost sărbătorit cu tot fastul de către personal și tinerii din centru.

Scrisoare de încurajare pentru fiecare copil ucrainean

Fundația Te Aud România a intermediat o acțiune umanitară de amploare, care s-a născut în UK, în inima și sufletul unui copil care a auzit ce se întâmplă în Ucraina și i-a spus mamei sale că își dorește tare mult să facă ceva pentru a-i încuraja pe copiii Ucrainei. „Așa s-a născut o inițiativă de excepție, pusă în practică de mamele și copiii din UK, mame care s-au mobilizat și au făcut posibilă echiparea a mii de rucsacuri personalizate, pe vârste, pentru copiii ucraineni care ajung pe teritoriul României, iar ceea ce a emoționat pe toată lumea a fost faptul că fiecare rucsac conținea și o scrisoare de încurajare din partea unui copil din UK pentru un copil ucrainean.

„Aceea scrisoare este cea mai frumoasă formă de manifestare a empatiei de la copil la copil. Suntem martorii discreți ale multor drame povestite de către refugiați, în majoritate mame cu copii mici și minori neînsoțiți. Fiecare poveste pare desprinsă dintr-un film și este foarte greu să ne punem în locul lor, însă le oferim tot sprijinul și empatia noastră, a tuturor celor care suntem prezenți în vamă. De la începutul conflictului armat, peste 900 de mame și peste 1.000 de copii au beneficiat de servicii de consiliere și sprijin emoțional, relaxare, respiro, sprijin pentru identificare transport și cazare etc.”, transmit angajații Protecției Copilului Suceava.

Centru de colectare pentru refugiați

Încă de la începutul conflictului armat din Ucraina, la nivelul DGASPC Suceava s-a înființat un Centru de colectare pentru refugiați, centru în care s-au primit donații atât de la persoane fizice, persoane juridice, cât și de la organizații nonguvernamentale și instituții din județ, din țară și din străinătate (Italia, Elveția, Germania). „Primele donații au venit din partea creșei din municipiul Suceava, Biserica <Sf. Gheorghe> Mirăuți, Help Autism, domnul Slușar Adrian și Iacob Pavel din Germania, fam. Dragomir din Giurgiu, Oana și Emilia Marciuc din Italia, firma Tarsin, care a oferit transport gratuit, doamna Cecilia Trifina din Elveția, UNICEF, HHC, TAR, Fundația Comunitară Sibiu, Primăria Câmpulung Moldovenesc și multe persoane fizice care au dorit să rămână anonime. Recunoștință tuturor”, au transmis reprezentanții DGASPC Suceava.