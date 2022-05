Curățenie

Primăria Rădăuți a început ecologizarea cimitirului evreiesc din acest municipiu, obiectiv care urmează a fi introdus într-un circuit turistic, alături de Templul Evreiesc. La începerea lucrărilor de ecologizare au fost prezenți primarul din Rădăuți, Bogdan Loghin, președintele comunității evreiești din municipiu, Igo Koffler, și directorul SC Servicii Comunale SA, Adi Jecalo. Bogdan Loghin a subliniat faptul că acest cimitir este încărcat de o istorie profundă, iar primăria trebuia în mod obligatoriu să vină în ajutor cu această acțiune de curățenie. „Onorăm ceea ce am promis anul trecut. Am răspuns astfel afirmativ domnului președinte al comunității evreiești și am ales să sărbătorim Ziua Internațională a Muncii aici, împreună cu oamenii care fac bine”, a precizat Loghin.

El a declarat că primăria a început procedurile pentru includerea acestui cimitir într-un circuit turistic alături de Templul Mare Evreiesc. Primarul din Rădăuți a spus că demersurile făcute în acest sens sunt în linie dreaptă, el adăugând că este important ca această inițiativă să nu rămână la nivel de discuție. „Vreau să le transmis rădăuțenilor să aibă încredere pentru că totul este pus la punct și există o cronologie pe care o respectăm cu strictețe. O cronologie a lucrărilor, care în final vor prinde contur din toate punctele de vedere pentru municipiul Rădăuți. Este greu, întâmpinăm foarte multe probleme, parcă prea multe, dar cu o echipă bună în jur eu spun că le vom depăși și Rădăuțiul va fi pus acolo unde îi este locul”, a afirmat Bogdan Loghin.

Prezent la acțiunea de ecologizare, președintele comunității evreiești din Rădăuți, Igo Koffler, a ținut să mulțumească primarului Bogdan Loghin pentru că și-a ținut promisiunea făcut anul trecut cu privire la inițierea unei astfel de acțiuni. Igo Koffler a menționat că o acțiune de ecologizare completă a cimitirului evreiesc nu a mai fost făcută de 15 ani, iar după finalizarea lucrărilor își dorește ca împreună cu primăria să curețe și vegetația din jurul împrejmuirii. „Apoi vom repara și gardul, iar acest cimitir va arăta ca un obiectiv demn de vizitat pentru municipiul Rădăuți”, a spus Koffler.

Nu în ultimul rând, directorul SC Servicii Comunale SA, Adi Jecalo, a spus că pentru ecologizarea cimitirului evreiesc s-a intervenit cu 13 oameni, trei tractoare și două basculante, iar acțiunea va fi finalizată în întregime în cursul acestei săptămâni, în condițiile în care cimitirul are o suprafață de aproape trei hectare de teren. Adi Jecalo a precizat că în tot municipiul Rădăuți au fost organizate ample acțiuni de curățenie.