Luni, 2 Mai 2022 (16:37:07)

Scandal cu efecte pe termen lung în stațiunea montană Vatra Dornei, de la o ursoaică cu trei ursuleți adusă de la Predeal, care i-a terorizat pe localnici, intrându-le în gospodării și producându-le pagube.

În urma evenimentelor declanșate de venirea urșilor de la Predeal, președintele Colegiului Medicilor Veterinari Suceava, Petrea Dulgheru, a solicitat conducerii Jandarmeriei Suceava, dar și ministrului Afacerilor Interne, Lucian Bode, demiterea șefului jandarmilor din Vatra Dornei, Bogdan Cruceanu.

Acesta reclamă comportamentul abuziv al șefului Jandarmeriei din stațiunea montană, preluarea ilegală a competențelor veterinarului și transformarea operațiunii de tranchilizare și capturare într-un eșec total, ba chiar și de punere în pericol a vieților omenești, printr-o intervenție haotică.

Acțiune de prindere a urșilor, descrisă ca fiind „din filme cu proști”

În cadrul unei conferințe de presă, medicul veterinar Petrea Dulgheru a prezentat împrejurările în care s-au produs evenimentele din perioada sărbătorilor pascale, când o ursoaică relocată din Predeal, cu trei urși tineri, tocmai la Suceava, unde este cea mai mare populație de urși din țară, fără consultarea și acordul autorităților locale, a început să facă pagube prin gospodării, fără a avea vreo teamă față de om sau zgomotele de alungare.

În baza unui contract încheiat cu Primăria Vatra Dornei, dr. Dulgheru urma să se ocupe de tranchilizarea a doi dintre urși, cei mai mari, pentru a fi capturați și eventual relocați într-o zonă cât mai îndepărtată de oameni.

Doar că lucrurile nu au mers deloc conform planului de acțiune stabilit de doctorii veterinari chemați să se ocupe de tranchilizare.

„Trebuia să acționam amândoi deodată, deoarece erau doi urși. Lângă noi era și personalul tehnic de specialitate al gestionarului fondului de vânătoare cu arma, pentru a ne proteja.

În timp ce așteptam au apărut urșii în apropiere, undeva în stânga gospodăriei. Noi stăteam liniștiți, să vină. Acolo era prezent și primarul orașului, Ilie Boncheș, care a fost sunat de șeful de la Jandarmi, Cruceanu, să ieșim afară să tranchilizăm urșii. Eu am refuzat să fac acest lucru deoarece aveam strategia foarte bine stabilită și numai de acolo îi puteam tranchiliza pe amândoi deodată, folosind ambele arme. Cruceanu văzând că nu ieșim a venit și a țipat la geam și în cele din urmă dr. Ropcean și cu primarul au coborât și l-au urmat. Eu am refuzat la început. Văzând însă cum compromit acțiunea de tranchilizare am coborât și i-am spus lui Cruceanu că încalcă legea, că eu trebuie să fac tranchilizarea și să conduc echipa. Mi-a răspuns că el este comandantul și el conduce acțiunea. Atunci a început circul. Urșii tomberonari, învățati cu oamenii, au început să fugă prin curte, iar Cruceanu după ei. La un moment dat urșii s-au oprit la vreo 40 de metri și Cruceanu a țipat la doctor să tragă. Văzând că distanța este mare am strigat “NU TRAGE’,’ iar Cruceanu a reacționat dur spunându-mi să tac, deoarece el este comandantul. Doctorul Ropcean a tras, dar fiind distanța mare, deși a ochit foarte bine, tranchilizantul nu a pătruns corespunzător. Urșii au fugit și au ajuns la locul de înnădire unde erau granulele puse de mine și mâncau. I-am spus lui Cruceanu să nu-i mai deranjeze că mergem în casă să-i tranchilizăm de pe geam. A refuzat și a continuat să fugă după urși strigând <trage!!!!,trage!!!!>. Urșii, speriați, au trecut printre ei și au fugit în pădure. Acțiunea a fost ratată și viața oamenilor pusă în pericol. Dr. Ropcean, speriat de ce a văzut, a plecat și a refuzat să mai vină la altă acțiune”, a relatat dr. Petrea Dulgheru în adresa transmisă Jandarmeriei Române și MAI.

Doctorul veterinar a descris acțiunea ca fiind „din filme cu proști”.

„Imaginea mea de profesionist a fost anulată de acest Cruceanu, arogant, sfidător și plin de sine care a încălcat legea”

După ce autoritățile au raportat că tranchilizarea și capturarea urșilor a fost ratată, președintele Colegiului Medicilor Veterinari spune că a imaginea sa a fost grav afectată, din cauza unor decizii luate în pripă de alții.

„Imaginea mea de profesionist a fost anulată. A fost anulată de acest Cruceanu, arogant, sfidător și plin de sine care a încălcat OUG 81/2021, prin abuz de funcție”, afirmă medicul veterinar în vârstă de 70 de ani, cu o experiență care depășește ca număr de ani vârsta celui despre care spune că i-a „confiscat” competențele și căruia îi reproșează eșecul primei tentative de tranchilizare a urșilor.

Dulgheru a relatat și un al doilea episod al conflictului cu Cruceanu, chiar în seara de Înviere, când a venit să-i asiste pe colegii săi din Bistrița la operațiunea de tranchilizare și capturare a urșilor (el a reziliat contractul cu Primăria, pentru a nu mai fi implicat direct).

„Disperat, primarul a apelat în alt județ și a găsit doi colegi de la Bistrița. Au venit în seara de Înviere și i-am dus la pândă în locul stabilit de mine cu o seară înainte. Cruceanu și ceilalți spectatori au lipsit, tranchilizarea a decurs în liniște, a reușit și ursoaicele au fost introduse în cușca de transport. În timp ce asiguram capacul de la cușca unde era ursoaica a venit Cruceanu la mine și a început să mă insulte, să mă amenințe că am încheiat contract ilegal cu primăria. A spus că el este comandantul Jandarmeriei, că dacă mai spun un cuvânt mă arestează pe loc. Atunci mi-am amintit cum un cetățean inofensiv din Vatra Dornei, în urma dispoziției dată de Cruceanu, de folosire a sprayului paralizant, a murit. La vârsta de 70 ani, nevinovat, umilit și amenințat, am strâns din dinți și m-am dat în dosul cuștii cu ursoaica. Noroc că veneau cu cealaltă ursoaică la vale, că altfel puteam să fiu încătușat de cel care a încălcat legea”, mai spune dr. Petrea Dulgheru, făcând referire la cazul bărbatului de 55 de ani care a murit în parcul din Vatra Dorneiîn ziua de 19 iulie 2019 după intervenția în forță a unui echipaj de jandarmi, după ce asupra sa a folosit un spray iritant lacrimogen, cu un jet pulverizat în nasul celui imobilizat de la o distanță de numai 10-15 centimetri.

„Solicit demiterea din funcție pentru faptul ca m-a umilit și amenințat, pentru că eram în misiune și nu mi-a dat voie să fac tranchilizarea cum prevede legea”

Șeful Colegiului Medicilor Veterinari a prezentat certificatul de deținător de armă neletală „pistol cu tranchilizante” seria CDF nr. 0000702 din 07/08/2019, precum și prevederile legale de intervenție la urs, din OUG nr. 81 din 2021, conform cărora tranchilizarea și eutanasierea se efectuează de medicul veterinar cu sprijinul personalului tehnic de specialitate al gestionarului fondului de vânătoare sau al Gărzii Forestiere.

Drept urmare, dr. Dulgheru se adresează Ministerului Afacerilor de Interne, respectiv ministrului Lucian Bode, precum și șefului Jandarmeriei Suceava, cerând demiterea colonelului Bogdan Cruceanu, comandantul detașamentului de jandarmi din Vatra Dornei.

„Domnul Cruceanu a intervenit abuziv, mi-a preluat ilegal competențele, transformând tranchilizarea și capturarea într-un eșec total”, iar „în pericol a fost și viața oamenilor deoarece cei doi urși alergați au fugit în pădure printre oameni și puteau să-i sfâșie. Ca militar, ca funcționar al statului, care este plătit să aplice legea, el trebuie să o respecte cu sfințenie și nicidecum să o încalce. Solicit demiterea din funcție pentru faptul ca m-a umilit și amenințat că mă arestează, pentru că eu eram în misiune și nu mi-a dat voie sa fac tranchilizarea cum prevede legea” afirmă dr. Dulgheru în cererea înaintată către MAI și Jandarmerie.

În paralel cu conflictul dintre cei doi, trebuie menționat faptul că în cele din urmă ursoaica mare a fost împușcată, iar dintre cei trei urși tineri care o urmau peste tot, doi au fost capturați și duși la sanctuarul de la Zărnești, iar unul cutreieră în continuare zona Dornelor și cel mai probabil va continua să intre în gospodăriile oamenilor, pentru a face rost de mâncare, nefiind învățat să supraviețuiască în pădure, ci să caute mâncarea în comunitățile umane.