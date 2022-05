Infrastructură

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat că își dorește ca lucrările la drumul strategic Suceava – Iași să reînceapă cât mai repede. Aceasta după ce administrația județeană a reziliat contractul cu firma care executa lucrările de modernizare a acestui drum, pe două loturi, DJ 208A Suceava – Ipotești – Bosanci – Udești – Liteni – Dolhasca, continuare cu DJ 208 Dolhasca – Budeni – limită județul Iași și DJ 209C Suceava – Frumoasa – Liteni-Moara și DJ 209D Liteni – Zaharești – Stroiești – Costâna – Dărmănești.

„În multele proiecte pe care județul Suceava le are au fost puține incidente de acest fel în care să apară litigii comerciale între beneficiar și constructor. Atunci când sunt lucruri care nu depind de tine și ești pe un proiect european extrem de riguros, unde sunt consultanți, proiectanți, unde trebuie să respecți aceste chestiuni, ai aparatul tehnic al județului care poate să dea explicații. În orice moment a dat explicații. Iar acum noi suntem în instanță cu aceste litigii comerciale. Până la urmă ele trebuie tratate ca atare”, a spus Flutur. El a adăugat că lucrările vor fi reluate foarte repede „pentru că oamenii au un disconfort acolo”. Șeful administrației județene a precizat că în cazul neînțelegerilor cu unele firme, pentru a stabili cine are dreptate există instanțe. „Nu am avut niciodată o atitudine decât firească. Din contră, am susținut și voi susține mediul de afaceri pentru că și ei trec prin momente grele, dar vă asigur că au fost chestiuni care nu au depins de Consiliul Județean Suceava”, a afirmat Flutur.

El a arătat că pentru lucrările la drumul strategic Suceava – Iași, în luna februarie 2022 ar fi trebuit să fie un stadiu realizat al lucrărilor de aproximativ 80%, însă în realitate a fost de 42%. „Deci era la jumătate. Și am avut nenumărate întâlniri, inclusiv pe trasee, discuții despre proiectul tehnic. Nu vreau să intru în amănunte despre asta. Ce vă pot asigura e că ne vom ocupa în primul rând ca oamenii să aibă confortul pe care îl așteaptă cât mai repede pe rutele acestea. Asta e cel mai important”, a precizat președintele CJ Suceava. El a adăugat că în momentul de față este începută procedura de preluare a drumului de la fostul constructor cu o comisie întreagă și cu filmări pentru fiecare traseu pentru a se vedea exact stadiul fiecărei lucrări în parte. „Acum facem o expertiză tehnică. S-a scos procedura de achiziție pentru expertiza tehnică să poți merge mai departe cu toate aceste etape pe fonduri europene, conform legislației. Pot să vă asigur că zilnic ne-am aplecat pe aceste proiecte. A fost și problema prețurilor. Dar și acolo am țipat de fiecare dată să fie actualizate la inflație, cu indicii de inflație. Sunt oameni care se ocupă direct de asta și îți spun care sunt cifrele. Uneori nu se înțeleg părțile între ele legat de procentele de majorare, dar trebuie să respecți o anumită legislație. Din păcate în țară s-au mai întâmplat astfel de incidente de parcurs și pe alte drumuri”, a declarat Flutur. El a mai spus că această situație de la Suceava nu e singulară la nivel național, iar administrația județeană cauză soluții rapide pentru reluarea lucrărilor.