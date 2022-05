Model de urmat

Timp de trei zile, în perioada 28-30 aprilie, Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava a găzduit cea de-a IV-a ediție a Conferinței Naționale a Comunității ”Educație pentru Știință” (CNCES). La evenimentul educațional au participat mai mult de 200 de profesori și cercetători din România, Republica Moldova și Ucraina. Conferința a avut în componență 35 de ateliere de lucru, mese rotunde, sesiuni de prezentări şi dezbateri, vizite de lucru în laboratoare de cercetare şi expoziţii interactive, cu toate dedicate comunicării de bune practici în predarea și promovarea științelor și a carierelor în știință. La organizarea acestui eveniment educațional au participat Universitatea din București, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, în colaborare cu Institutul Național pentru Fizica Pământului și Institutul Național de Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”.

Expoziţia Mobilă despre Cutremure, o atracție pentru participanți și în cadrul atelierelor interactive

În cadrul primei zile a Conferinței Naționale a Comunității ,,Educație pentru Științe”, în Atriumul din corpul E al universității sucevene a fost deschisă o expoziție intitulată MOBEE - Expoziţia Mobilă despre Cutremure. Realizată de către cercetătorii de la Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFPT), expoziția a fost dedicată persoanelor de orice vârstă, reprezentând cel mai nou mijloc de informare cu privire la cauzele, caracteristicile și efectele cutremurelor. Cei care au trecut pragul acestei expoziții au putut afla numeroase informații legate de locul unde se produc cutremurele în România, de ce zona Vrancea este atât de activă seismic, dar și reguli de comportament care trebuie urmate în situația unui cutremur.

Proiectul prezentat vizitatorilor a avut o componentă interdisciplinară, fiind prezentat profesorilor participanți la conferință în cadrul atelierelor interactive realizate pe aceste teme. În cadrul sesiunii de concluzii, desfășurată sâmbătă după prânz, participanții au relatat entuziasmați experiența trăită:”Am aflat lucruri foarte interesante și chiar le voi aplica, îmi folosesc mie în activitatea de profesor. Atelierele au fost interactive, chiar am construit și acum aceste experimente le voi face din nou cu elevii. Cred că toate atelierele mi s-au părut foarte interesante, am învățat o grămadă de lucruri, mi-au plăcut oamenii cu care am interacționat, chiar dacă am provenit din domenii diferite. Eu sunt informatician și am lucrat cu un psiholog și cu un profesor de limba română. A fost extraordinar, a trebuit să găsim acea cale de mijloc, să le adunăm pe toate și să avem rezultate în echipă. Mi-au plăcut mult profesorii din Republica Moldova, au venit cu niște idei și lucruri pe care le fac cu copiii de acolo, foarte interesante, pe care abia aștept să le aplic și cu elevii mei, de care sunt convins că o să-i atragă foarte mult. O ediție a conferinței foarte reușită, toți sunt încântați de cele aflate aici și abia aștept să o prind și pe următoarea”, a spus Marcel Irașoc, profesor participant din Târgu Frumos, județul Iași.

Ecouri proaspete ale evenimentului, apreciat deopotrivă de organizatori și invitați

Ediția din acest an a conferinței a avut drept scop o adaptare a sistemului educațional la componenta interdisciplinară. Organizatorul ediției de la Suceava, prof. univ. dr. Mihai Dimian, prorectorul USV, explică direcțiile pe care se dorește dezvoltarea modului de lucru în școli: ”Aceste activități practice au două direcții. Una dintre ele este de a parcurge lucruri foarte avansate, la care profesorii de liceu sau școală generală nu au avut acces la momentul respectiv. Cea de a doua direcție presupune crearea unor lucruri care se pot face cu investiții minime în sălile de clasă, cum ar fi spre exemplu a unui seismometru sau alt tip de aparat de măsură, cu un conținut minim de componente. Profesorul să se poată duce în sala de clasă și să împărtășească elevilor experiențele acumulate aici, cu aparate performante, sau să facă împreună activități, de exemplu de seismologie sau astronomie.”

Ecourile favorabile nu au întârziat să apară deja în ultimele ore ale conferinței:

”Pentru noi, profesorii, este o gură de aer să ne întâlnim cu toată comunitatea asta științifică și să vedem care sunt abordările noi ale acestui secol. Cu atât mai mult cu cât este vorba de educație STEM, despre care ni s-a spus din prima zi că va salva lumea prin toate progresele științifice și prin toate invențiile pe care le aduce. Sunt încântată de acest eveniment unde am cunoscut atâta lume cu un potențial enorm pentru STEM-ul educațional. Urmează să mergem în școlile din care venim și să implementăm lucrurile extraordinare pe care le-am învățat, de la atelierul de seismologie extrem de interesant, la alte și alte ateliere pline de noutate. Un eveniment foarte bine organizat, cu toate detaliile puse la punct așa cum trebuie să fie, ca la carte”, a povestit profesorul Olga Juravschi, de la instituția privată ”Excelsis” din Chișinău, în timp ce Vasilica Constanda, cadru didactic și director centru excelență Ialomița, ne-a relatat: ”La un moment dat am privit așa, de jos în sus, mi se părea că nu pot să ajung la această rețea, dar acum mă simt ca făcând parte din comunitatea pentru științe. Aș repeta oricând experiența aceasta și am avut mult de învățat. Ținând cont că sunt director la un centru de excelență în Ialomița și urmează să organizez și eu un asemenea eveniment, mi-a prins foarte bine această experiență.”

Un proiect educațional pornit greu, devenit între timp un vector pentru viitor

Inițiatorii acestui proiect vorbesc nostalgic despre demararea lui în anul 2015, bazându-se atunci pe ideile despre dezvoltarea unui sistem educațional eficient.Dr. ing. Dragoș Tătaru, cercetător științific în cadrul Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului, relatează despre formarea acestei comunități suport a proiectului: ”Acum 7 ani am participat la prima ediție a conferinței Educație pentru Știință, pe atunci invitat eu, un coleg și un laptop. Am să revin și am să spun acum că de ce este nevoie, dincolo de existența unei comunități suport, este ca această comunitate să ofere continuitate și disponibilitate. Cele două cuvinte se adună în ceea ce înseamnă de fapt o comunitate suport, și asta vedem că se întâmplă de câțiva ani buni de zile.” Dezvoltarea lumii într-un ritm greu de estimat și previziunile legate de reformarea învățământului și ale societății în viitorul apropiat dau mult de gândit celor ce încearcă să țină pasul cu aceste schimbări drastice.

Prof. univ. dr. ing. Mihai Dimian a declarat în cadrul sesiunii de concluzii: ”Această conferință a avut tocmai acest scop, de a ne îndeplini misiunea noastră de a încerca ca pe elevii noștri să-i pregătim pentru ceva ce noi nu știm cum va arăta. Aceasta este marea provocare a educației, ca elevii de astăzi să fie pregătiți pentru ca peste 15-20 de ani să fie pe o piață a muncii pe care nu o cunoaștem. Vedem și aceste dezvoltări tehnologice, dar foarte importantă și amintită și în deschiderea conferinței este dezvoltarea socio-profesională. Avem multe de învățat pe parcursul vieții, dar important este ce transmitem pe mai departe elevilor noștri.”