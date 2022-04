„Simboluri și metamorfoze”

Zeci de picturi și colaje textile realizate de Margareta Sterian, o remarcabilă personalitate a culturii române, pot fi admirate, în perioada 8 aprilie - 29 mai 2022, la Muzeul de Istorie. Vernisajul expoziției, ce face parte din programul „Paștele în Bucovina”, a avut loc vineri, 8 aprilie, la Galeria cu Bolți a Muzeului de Istorie.

Moderatorul evenimentului cultural a fost dr. Ion Mareș, director adjunct al Muzeului Național al Bucovinei, care a apreciat frumusețea lucrărilor de pe simeze, simboluri și metafore „înălțătoare pentru ochi”, completând că Margareta Sterian este un nume mare, greu pe harta artei românești. Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava Niculai Barbă a spus în deschiderea vernisajului că organizarea acestei expoziții are un rol foarte important, pentru că pune în valoare Muzeul Național al Bucovinei. El a enumerat și alte acțiuni culturale care se vor organizat în perioada următoare, în cadrul programului „Paștele în Bucovina”, finanțat de Consiliul Județean Suceava, dar și alte proiecte culturale pe care le sprijină instituția pe care o reprezintă. Sprijinul instituțiilor culturale din județul Suceava, respectiv Muzeul Național al Bucovinei, de către autorități, a fost apreciat și de Daniel Costache, directorul Muzeului Judeţean Buzău. „Muzeul Național al Bucovinei este un exemplu de <așa, Da>”, a mai spus Daniel Costache, care a dat asigurări că vor urma și alte colaborări culturale între Muzeul Național al Bucovinei și Muzeul Judeţean Buzău.

Aprecieri

La vernisaj a fost prezent și curatorul expoziției, dr. Elena Olariu, director adjunct al Muzeului Municipiului București, care a felicitat în primul rând conducerea și întreaga echipă care lucrează la Muzeul Național al Bucovinei. Dr. Elena Olariu a vizitat Secția de Istorie a muzeului, secție care i-a plăcut foarte mult, și a mulțumit și echipei de la Biroul artă din cadrul Muzeului Național al Bucovinei, care s-a ocupat de panotarea lucrărilor din expoziție.

Apoi, a transmis un mesaj de mulțumire pentru realizarea expoziției „Margareta Sterian. Simboluri și metamorfoze” la Suceava din partea lui Mircea Barzuca, legatarul testamentar al operei Margaretei Sterian, care a avut un rol foarte important în cultivarea artistei Margareta Sterian. „Aproape toate lucrările expuse la Muzeul Național al Bucovinei fac parte din donații pe care Mircea Barzuca, în calitate de moștenitor al întregului patrimoniu deținut de artistă, a înțeles să le realizeze în folosul culturii române”, a spus dr. Elena Olariu.

Excelează ca poetă, scriitoare, pictoriță și graficiană

Expoziția deschisă la Suceava cuprinde 30 de picturi din patrimoniul Muzeului Municipiului București, două picturi din patrimoniul Muzeului Național al Bucovinei și două lucrări din colecții private, la care se adaugă o serie importantă de colaje textile. Privitor la colajele textile, este important să amintim faptul că, în anul 1968, Margareta Sterian a expus acest tip de lucrări la galeria Katiei Granoff din Paris, originalitatea acestora fiind extrem de apreciată în capitala Franței.

Dr. Elena Olariu a declarat: „Suntem extrem de încântați să fim parteneri în cadrul unui proiect expozițional foarte special, organizat la Muzeul Național al Bucovinei și intitulat: <Margareta Sterian. Simboluri și metamorfoze>, realizat în colaborare și cu Muzeul Județean Buzău. Margareta Sterian a fost o remarcabilă personalitate a culturii române, excelând ca poetă, scriitoare, pictoriță și graficiană. Studiile plastice finale le va urma la Paris, la Academia Ranson și la École du Louvre. În România, în perioada de debut, pictorița se implică activ în cercetarea sociologică de la Drăguș, un mare eveniment de investigație culturală, cu un puternic impact în epocă. Cu o suită de portrete țărănești, pictate chiar în această perioadă, deschide prima sa expoziție personală în anul 1929, stârnind senzație în presa de specialitate a epocii”.

De la curatorul expoziției am mai aflat că drumul artistic al pictoriței Margareta Sterian s-a conturat mult mai clar în momentul în care a început colaborarea cu Marcel Iancu, între anii 1930 și 1937, când Margareta a participat și la prima expoziție a grupării Arta Nouă, alături de M.H. Maxy, Milița Pătrașcu, Micaela Eleutheriade, Olga Greceanu, H. Daniel, Cornelia Babic-Daniel sau Lucia Dem Bălăcescu. „În anul 1933 mai expune alături de Milița Pătrașcu, Marcel Iancu, M.H. Maxy, Nina Arbore, Olga Greceanu, Mac Constantinescu și Octav Doicescu în cadrul expoziției de artă modernă românească de la Palatul expoziției naționale de artă futuristă din Roma, sub egida lui F.T. Marinetti, manifestare elogiată de presa italiană. Un alt moment de cotitură în cariera artistei este anul 1935, când va participa la a treia expoziție Contimporanul (de la Sala Mozart). De un mare impact asupra creației sale o are mai ales călătoria pe care o va întreprinde în America. Ascensiunea forțelor de extremă dreapta a făcut ca, din anul 1940, Margareta Sterian să fie exclusă treptat din activitatea publică. În anul 1943, artista traduce trilogia scriitorului american Eugene O' Neill, <Din jale se întrupează Electra>, tipărită de Editura Pro-Pace, iar, în 1945, reușește să finalizeze traducerea volumului de poeme aparținând lui Walt Whitman. Ea însăși poetă și scriitoare, publică volume importante de proză și versuri. Începând din anul 1962, odată cu liberalizarea vremelnică a regimului comunist de la București, Margareta Sterian își continuă cu perseverență cariera expunând din nou în importante centre culturale europene: la Praga, Geneva, Paris, Düsseldorf, Milano, Roma, Haga, Tokyo, Kiev, Moscova sau Leningrad”, a completat dr. Elena Olariu, director adjunct al Muzeului Municipiului București.

Emoție, mesaj, stare

Merită să vizitați expoziția deschisă la Galeria cu Bolți a Muzeului de Istorie, unde veți descoperi un artist important, complet, a cărui artă este legată și de zona folclorică, un artist care folosește modele moderne, dar și ancestrale, o personalitate puternică (Lucrări: „Primavera”, ulei pe placaj, „Baraca circului ziua”, „Compoziție cu urs”, „Buchet I”, „Buchet II”, „În incendiu”, „Fuga Miresei”, „Peisaj urban din București” etc.).

Curatorul expoziției, dr. Elena Olariu, ne propune să o descoperim pe Margareta Sterian ca poet, scriitor, traducător, pictor, grafician și să apreciem personalitatea puternică a artistei. Margareta Sterian ne transmite prin fiecare operă a ei, fie că e pictură sau colaj textil, o emoție, un mesaj, o stare. Viața trebuie trăită cu bucurie, indiferent de greutăți, de obstacole... Cam asta ne sugerează lucrările Margaretei Sterian.