Verdict

S-a dat prima soluție în dosarul în care au fost judecați oamenii de afaceri Vasilică Pușcașu și Vasile Florea, dar și firma Florconstruct, în dosarul asfaltărilor dubioase din centrul municipiului Suceava. Potrivit soluției de vineri a Tribunalului Suceava, Vasilică Pușcașu a primit o pedeapsă de 1 an şi 1.335 de zile de închisoare, ceea ce înseamnă că are de executat aproape 5 ani. În acest caz s-a ţinut cont de condamnarea mai veche, de 12 ani, din Austria, unde Vasilică Pușcașu a fost găsit vinovat pentru jaf cu mână armată. Pedeapsa pentru Vasile Florea este de 2 ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere. În același timp, instanța a mai decis ca firma Florconstruct să achite o amendă penală de 200.000 de lei. Aceeaşi instanţă a mai decis ca Vasilică Puşcaşu, Vasile Florea şi firma Florconstruct să plătească către Primăria Suceava 22.798 de lei, iar către Ministerul Dezvoltării, 85.930 de lei. Soluția nu vineri nu este definitivă și poate fi contestată la Curtea de Apel Suceava.

Vasile Florea şi firma acestuia, Florconstruct, au fost judecați pentru comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi participaţie improprie la folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei. În cazul lui Vasilică Puşcaşu, director şi administratorul în fapt al SC Kamer Build Company SRL Suceava, procesul a vizat comiterea a două infracţiuni, respectiv complicitate la evaziune fiscală şi participaţie improprie la folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei.

Care sunt acuzațiile aduse de procurorii DNA

Dintr-un comunicat remis de DNA Suceava în noiembrie 2016, rezultă că faptele s-au petrecut în perioada octombrie-noiembrie 2011, când între cele două societăţi a fost încheiat un contract de prestări servicii.

„Ulterior s-au semnat situaţiile de lucrări, în baza cărora s-au emis facturile fiscale care includeau, în mod fictiv, cantitatea de 1.966,35 tone mixtură asfaltică BAD 25 în sumă de 330.346,80 lei şi TVA aferent de 79.283,20 lei şi cheltuieli nereale cu utilaje în sumă de 189.076,36 lei şi TVA aferent în sumă de 45.378,33 lei. Ulterior, inculpatul Florea Vasile a folosit aceste înscrisuri falsificate cu prilejul derulării contractului de lucrări având ca obiect <Reabilitare străzi, pod şi pasaj, modernizare parcuri şi creare staţii modulare de transport în comun în municipiul Suceava> încheiat între UAT municipiul Suceava în calitate de achizitor şi asocierea de firme din care făcea parte inculpata Florconstruct Suceava, în cadrul proiectului <CS 13216 - Reabilitare străzi, pod şi pasaj, modernizarea parcuri şi creare staţii modulare de transport public în mun. Suceava> (pentru care a fost încheiat de Primăria Suceava un contract de finanţare cu fonduri comunitare nerambursabile), a întocmit listele cu cantităţile de lucrări pe categorii de lucrări anexate la Borderourile centralizatoare de producţie majorate în mod fictiv cu suma totală de 644.084,68 lei prin includerea nereală a cantităţii de 1.966,35 tone BAD 25 în valoare de 409.630 lei şi a cheltuielilor nereale cu utilaje şi transport în valoare de 234.454,68 lei, pentru care a întocmit facturile fiscale din partea inculpatei Florconstruct Suceava, care au fost acceptate şi preluate ca atare de liderul asocierii cu ocazia întocmirii Centralizatoarelor situaţiilor de plată şi în baza cărora, fără vinovăţie, acesta a întocmit facturi fiscale către UAT municipiul Suceava, cauzând astfel un prejudiciu material în cuantum total de 644.084,68 lei, care se compune din: 431.121,22 lei prejudiciul material cauzat bugetului Uniunii Europene, 135.050,03 lei prejudiciul material cauzat bugetului Primăriei municipiului Suceava şi 77.913,47 lei prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului”, se arată în comunicatul DNA Suceava.

Procurorii anticorupţie mai consideră că prin folosirea în contabilitatea proprie a înscrisurilor falsificate care atestau efectuarea cheltuielilor fictive Florconstruct şi-a micşorat baza impozabilă cu privire la impozitul pe profit cu suma de 519.423,16 lei şi a dedus nejustificat TVA în valoare de 124.661,52 lei, astfel încât impozitul pe profit sustras ca urmare a înregistrării cheltuielilor fictive a fost de 83.107,70 lei, iar TVA sustrasă a fost de 124.661,52 lei, prejudiciul material cauzat bugetului consolidat al statului fiind în cuantum total de 207.769,22 lei.

Pentru a recupera măcar o parte din prejudiciu, anchetatorii au instituit măsuri asigurătorii asupra unor bunuri aparţinând inculpaţilor din dosar.