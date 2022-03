Eveniment

Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava Niculai Barbă a anunțat, vineri, că Programul „Paștele în Bucovina” va fi organizat anul acesta și va include toate manifestările importante de la edițiile anterioare. Prezent la inaugurarea noului Cămin Cultural din comuna Fundu Moldovei, Niculai Barbă a spus că ediția de anul acesta va debuta duminică, 27 martie, cu Festivalul-concurs național de muzică corală religioasă ortodoxă „Buna Vestire”. El a spus că festivalul, ajuns la ediția a 30-a, va avea loc în această nouă Casă de Cultură din comuna Fundu Moldovei, începând cu ora 11:00.

„Cineva mă întreba zilele acestea, având în vedere contextul legat de războiul din Ucraina, dacă evenimentele organizate de Consiliul Județean în cadrul programului Paștele în Bucovina vor mai avea loc în acest an. Este un proiect care se derulează de mai mulți ani în județul Suceava și este organizat de Consiliul Județean. Și am spus că bineînțeles că le vom organiza pentru că aceste evenimente înseamnă a pune în valoare tradițiile. Or tradițiile nu sunt acele lucruri care nu se mai întâmplă dacă apare pandemia sau dacă un vecin este în război. Tradițiile sunt acele lucruri care trec peste pandemie, care au răzbătut atunci când pe cerul acestor locuri șuierau proiectilele”, a declarat vicepreședintele CJ Suceava.

El a spus că Programul „Paștele în Bucovina” va fi realizat și anul acesta în parteneriat cu Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților. Niculai Barbă a arătat că administrația județeană este partener al Festivalului „Buna Vestire” de la Fundu Moldovei, în semn de respect față de ceea ce face primăria „în cinstea acestei obști și de ceea ce face această obște de gospodari din Fundu Moldovei și din localitățile din această zonă a județului”.

Barbă a mai spus că în cadrul programului „Paștele în Bucovina” vor fi organizate numeroase evenimente pentru suceveni și turiști, printre care Festivalul Ouălor Încondeiate de la Ciocănești, dar și acțiuni tradiționale cu obiceiuri de paște care vor avea loc la Muzeul Satului Bucovinean din Suceava și în foarte multe localități ale județului.