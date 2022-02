În lucru

Sediul Primăriei Ipotești a intrat într-un amplu program de reabilitare, modernizare și extindere, iar lucrările care au demarat deja se preconizează a se termina spre finalul acestui an. Investiția se va ridica la circa două milioane de lei, se realizează cu bani din bugetul local al Primăriei Ipotești și presupune lucrări de anvergură. Mai exact, se vor realiza reparații capitale care constau în înlocuirea geamurilor, ușilor, a învelitorii, anveloparea termică a clădirii, dar și înlocuirea sistemului de încălzire. Extinderea presupune o suprafață de circa 300 de metri pătrați suplimentar față de ceea ce există acum, iar în noile spații vor funcționa arhiva, o nouă sală pentru ședințele de Consiliu Local, dar și birouri. ”Licitația pentru acest obiectiv a avut loc anul trecut, iar lucrările au demarat în urmă cu câteva săptămâni. Între timp, Primăria Ipotești funcționează în sediul școlii de la Lisaura. Este vorba de o clădire veche de circa 100 de ani, pe care am reabilitat-o complet și care ani buni a stat nefolosită. Sperăm ca lucrările de la sediul din Ipotești al Primăriei să se finalizeze în cel mai scurt timp pentru ca această clădire să poată să redevină la utilitatea sa, respectiv școală”, a arătat Dumitru Gulei, primarul din Ipotești. Actualul sediu provizoriu al administrației locale din Ipotești a fost modernizat tot cu bani din bugetul propriu. Lucrările au presupus modernizare și extindere, astfel încât în acest moment în clădire sunt patru săli de curs pentru elevi, cancelarie, cameră pentru corn și lapte și toalete. ”Ani de zile, școala din Lisaura, unde funcționează primăria temporar, a fost o clădire abandonată. Am reușit să o refacem în totalitate și acum oferă condiții decente, de nivelul secolului în care trăim. Știu că este lipsă de spațiu pentru elevii din comună, și de aceea vom elibera clădirea cât de repede se va putea”, a mai precizat primarul Dumitru Gulei.