Luni, 21 Februarie 2022 (13:11:51)

Medicii din Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean „Sf. Ioan cel Nou” Suceava și din compartimentele de primiri urgențe ale spitalelor teritoriale fac tot mai greu față programului de lucru prelungit și dramelor cu care se confruntă, de aproape doi ani, de la începutul pandemiei de Covid-19. Numai la UPU Suceava este un deficit de 8 medici urgentiști, sunt doar 10, față de necesarul de 18, astfel încât o tură este asigurată de 2, maximum 3 medici, iar pacienți sunt 250-270 în 24 de ore.

Luni, 21 februarie a.c., de exemplu, în tura de dimineață erau doi medici, în cea de după amiază, trei, iar în tura de noapte au fost doi. Examenul clinic al unui pacient durează circa jumătate de oră, ceea ce înseamnă că într-o oră un medic ar putea consulta doi, maximum trei pacienți.

În condițiile deficitului de medici urgentiști, este evident că timpul de așteptare pentru pacienți crește și la mai mult de 6 ore pentru pacienții cu cod albastru (urgențe minore), ceea ce accentuează atât suferința, cât și nemulțumirea oamenilor care merg la Urgență.

La Rădăuți, urgențele sunt asigurate de 4 medici, din care doi urgentiști și doi medici de familie cu competență în medicina de urgență. Zilnic, în CPU sunt 70-80 de prezentări. La Fălticeni sunt doar doi medici urgentiști, din cei patru necesari, care lucrează doar în tura de dimineață. După ora 15.00 urgențele sunt asigurate de medicii de gardă din celelalte secții ale spitalului. De altfel, cei doi medici de la CPU Fălticeni sunt primii urgentiști pe care îi are acest spital, unul fiind recrutat de la Spitalul Județean din Suceava. În luna ianuarie a acestui an, la Compartimentul de Primiri Urgențe Fălticeni s-au prezentat aproape 2.500 de pacienți, iar de la începutul lunii februarie au fost deja peste 1.600. Media prezentărilor lunare este de 1.950 de pacienți.

· Urgentiștii se tem că din martie nu vor mai putea asigura nici ture de 12 ore la SMURD, cu atât mai puțin de 24 de ore

Situația este cu atât mai dificilă cu cât urgentiștii trebuie să asigure și turele pe ambulanțele SMURD, iar pe autospeciala de transport victime multiple (TIM) ar trebui să fie medic 24 din 24 de ore, 7 zile din 7.

„Nu putem asigura ture de 24 de ore la SMURD pentru că nu are cine să rămână în UPU. Mai mult, din vară de când a mai fost o dată discuția asta, nouă nu numai că nu ne-au venit oameni, din contra, au mai plecat trei. E posibil să nu putem asigura luna viitoare nici ture de 12 ore. Nu e rea voință, pur si simplu nu se poate. Noi am spus clar din vară: avem nevoie de oameni angajați la spitalul județean, sau nu mai facem noi SMURD deloc și să vina din țară să acopere SMURD”, ne-a spus unul dintre urgentiștii de la UPU Suceava.

El a afirmat că soluția aplicată în acest moment, ca de la ora 15.00 la SMURD să vină 4 medici rezidenți de la Iași sau de la alte spitale din județ, nu este viabilă pentru asigurarea activității în bune condiții la UPU și CPU, decât dacă cei din UPU s-ar rezuma la activitatea din spital.

Când de gardă la SMURD este un medic din spital, poate să-și ajute colegii între două curse, dar când are solicitare prin 112 „lasă totul baltă și pleacă și te trezești cu 10 pacienți despre care nu știi nimic, că ăla nu are când să îți spună”.

· „Este frustrant și stresant să vezi atâta suferință și să nu știi pe cine să ajuți mai întâi”

Medicii se plâng de epuizare, generată atât de orele îndelungate de lucru, cât și de presiunea exercitată de numărul mare de pacienți pe care trebuie să-i consulte într-un timp scurt și de suferința uriașă pe care au văzut-o în timpul pandemiei. La asta se adaugă atitudinea agresivă a unora dintre pacienți sau a familiilor lor, care îi aduce pe medici în pragul disperării. „În valul 4 de Covid, când nu era nici un loc liber la Terapie Intensivă pe nicăieri, ambulanțele aduceau pacienți în stare gravă și îi lăsau la noi, în UPU. Erau mulți, erau în stare gravă, se sufocau, aveau nevoie de oxigen și încercam să facem tot ce depinde de noi să-i ajutăm. Este frustrant și stresant să vezi atâta suferință și să nu știi pe cine să ajuți mai întâi”, a afirmat medicul urgentist.

În toate spitalele, managerii au o permanentă activitate de recrutare a medicilor, mai ales în specialitățile deficitare – UPU, ATI, Boli Infecțioase. Spitalul din Fălticeni face oferte urgentiștilor de la spitalul din Suceava și celor de la spitalele mai mici din județele vecine, spitalul din Suceava încearcă să recruteze medici de la clinicile universitare și de la spitalele mai mici, dar și medici de familie cu competențe în medicina de urgență sau de la Ambulanță. Până acum șansele de succes au fost reduse.

„Toți avem familii, avem nevoie de odihnă, nu vrem să stăm non stop la spital sau pe ambulanță. Dacă ar fi vorba de o lună, două, trei ar fi una, dar de 3 ani nu a mai venit nimeni la noi și nici nu se întrevede vreo rază de speranță. Am căutat medici de familie, am întrebat la colegii de la ambulanță. Nimeni nu vrea”, a mai spus medicul urgentist.

Menționăm că medicii urgentiști asigură echipa de resuscitare a Spitalului Județean Suceava și garda la ambulanțele SMURD de la ISU Suceava.