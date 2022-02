Surprize, surprize

Constatăm deja o oarecare tendință spre mari surprize, protagoniste fiind ultimele clasate. Dar nu locul e așa important, cât faptul că oricum punctele obținute nu le mai servesc la nimic concret. Sigur, sunt și orgolii de profesioniști la mijloc, jucătorii nu vor să retrogradeze fără să producă daune acolo unde se poate. Astfel, săptămâna trecută Atletico Madrid a suferit probabil rușinica numărul 1 în acest sezon din Top 5 campionate: 0-1 cu Levante, echipă care obținuse o singură, stingheră victorie în 23 de etape! Și acum vorbim de echipa campioană en titre, care evolua în fața propriilor suporteri... În weekend-ul tocmai încheiat a fost rândul lui Milan să se încurce cu ultima clasată, Salernitana. Slabă consolare că a fost totuși un egal în deplasare. Milanezii trag la titlu, practic au risipit punctele câștigate în derby-ul direct cu Inter. Când aceste două echipe, Atletico și Milan, vor trage linie la finalul sezonului, aceste puncte lăsate pe teren cu ultimele clasate s-ar putea să conteze dureros de mult.

Alt gen de surpriză a fost și la meciul Nantes – PSG, dar nicidecum pentru că au bătut gazdele, era previzibil că parizienii nu vor forța (eu, de exemplu, am luat la pariuri victoria lui Nantes cu handicap +1 la o neverosimilă cotă de 1,70 – în traducere pentru cei nefamiliarizați, asta înseamnă că aveam victoria lui Nantes, egalul și victoria lui PSG la 1 gol!). Ei bine, surpriza a fost aici modul în care Neymar a executat acel penalty... După toată tevatura cu ratarea lui Messi în meciul cu Real, pare că brazilianul a vrut să-l scoată, să arate că se putea și mai rău! Ziceam că Messi n-a executat cu fentă, dar acum am avut și dovada că fenta este supraevaluată, fiind de multe ori vorba de noroc. Asta pentru că unii portari, și nu puțini, pur și simplu nu se iau după fentă, își aleg un colț și plonjează acolo. Dacă portarul lui Nantes ar fi plonjat în partea cealaltă, pfua, execuția lui Neymar era considerată fără cusur, ideală, de geniu etc. Până la urmă, la penalty, rețeta lui Lăcătuș rămâne cea mai sigură: închizi ochii și tragi sub bară!