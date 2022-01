Asistenți maternali

Sute de copii amărâți, provenind din familii dezorganizate, părăsiți de părinți sau copii orfani din tot județul sunt crescuți de „părinți de profesie”. Este vorba de 402 asistenți maternali profesioniști, persoane înregistrate la Serviciul de Asistenţă Maternală Profesionistă (AMP) din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Suceava,care au în plasament 588 de copii lipsiți de orice sprijin.

Mulţi dintre copiii care ajung în plasament la asistenţi maternali profesionişti sunt minori neglijaţi în familie, care, de multe ori, trec prin Centrul de Primire Minori în Regim de Urgenţă Suceava.

În anul 2021, au fost angajați 34 de asistenți maternali profesioniști, cărora li s-au dat copii în plasament. „Obiectivul stabilit de 100 de angajări de asistenți maternali profesioniști de la începutul proiectului a fost atins în luna august a anului trecut. Comisia pentru protecția copilului Suceava a aprobat eliberarea unui număr de 17 atestate de asistenți maternali profesioniși și reînnoirea atestatului pentru 157 de asistenți maternali profesioniști. Anul trecut, a fost revizuit și stadiul de realizare a obiectivelor propuse în planul individualizat de protecție pentru toți copiii aflați în plasament la asistenți maternali profesioniști, prin reevaluări trimestriale (finalitate adopție, reintegrare în familie sau integrare socio-profesională)”, ne-a spus directorul executiv al DGASPC Suceava, Nadia Crețuleac.

Specialiștii din cadrul Serviciului Asistență Maternală au evaluat psihologic anul trecut 507 copii și 337 de persoane adulte (asistenți maternali profesioniști, părinți ai copiilor aflați în plasament). De asemenea, a fost evaluată și activitatea a 245 de asistenți maternali profesioniști, astfel că, la finalul anului 2021, DGASPC Suceava avea în evidență 402 asistenți maternali profesioniști, cu 588 copii în plasament.

La sfârșitul anului trecut, se aflau în sistemul de protecție sucevean 1.010 copii/tineri care beneficiau de măsuri de tip familial (73%), 233 copii/tineri care beneficiau de măsuri de protecţie de tip rezidenţial în servicii din structura DGASPC a judeţului Suceava (17%) și 146 în servicii rezidențiale private (10 %).

Copii aflați în situație de risc

Reprezentanţii Serviciului de Asistenţă Maternală Profesionistă care monitorizează activitatea asistenţilor maternali din judeţ ne-au spus că „părinții de profesie” au de îndeplinit mai multe obligaţii faţă de copiii din plasament: „trebuie să se ocupe de creşterea, educarea şi îngrijirea minorilor, în vederea unei dezvoltări armonioase, fizice, psihice şi intelectuale a acestora”.

Am aflat de la specialiștii din cadrul DGASPC Suceava că cele mai multe familii care ajung în situaţie de risc și care sunt nevoite să-și dea copilul în plasament la un „părinte de profesie” sunt cele care traversează momente de criză majoră (separarea/divorţul/decesul unui soţ/partener, lipsa/pierderea locului de muncă, apariţia unei boli grave la un membru al familiei, copil sau adult, violenţa domestică etc.). Alţi copii care sunt crescuți de asistenți maternali provin din familii dezorganizate, în care părinţii sunt alcoolici. Sunt şi cazuri de mame care se prezintă cu copilul de mână la DGASPC pentru a solicita instituirea măsurii de plasament pe motiv că vor să plece în străinătate, să-şi caute un loc de muncă şi nu are cine să aibă grijă de copilul lor. Fiecare caz care ajunge în atenţia DGASPC Suceava este analizat, iar mama este consiliată cu privire la riscul separării şi traumele la care supune copilul. În plus, se solicită de la primăriile de domiciliu o anchetă socială şi plan de servicii pentru prevenirea separării copilului de părinţi.