UAT MUNICIPIUL VATRA DORNEI, cu sediul în Municipiul Vatra Dornei, Strada Mihai Eminescu nr. 17, Județul Suceava, cod poștal 725700, a semnat Contractul de finanțare nr. 4120 în data de 25.04.2019 pentru proiectul cu titlul „EXTINDERE ȘI MODERNIZARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 VATRA DORNEI”, COD SMIS 122758, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 10. Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare.

Valoarea totală a proiectului este de 7.284.927,95 lei, din care finanțarea nerambursabilă este in sumă de 7.134.562,63 lei.

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2014 - 2020 este Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, iar Organismul Intermediar responsabil cu implementarea acestui program în Regiunea de Dezvoltare Nord - Est este Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord – Est.

Obiectivul general al proiectului constă indezvoltarea învățământului gimnazial obligatoriu în Municipiul Vatra Dornei prin crearea unei oferte educaționale de bună calitate de natură a asigura condițiile inițiale necesare atingerii unei rate mai mare de absolvire precum și la creșterea posibilităților de a accesa niveluri superioare de educație.

Obiectivul propus a venit in sprijinul realizării obiectivului specific 10.1. al Axei Prioritare 10 din POR 2014-2020, în sensul că prin atingerea lui, învățământul obligatoriu se va situa pe un prag de calitate superior, va deveni mai atractiv pentru elevi, cu implicații deosebite in participarea acestora la proces, reducerea abandonului școlar și mai ales a părăsirii timpurii a școlii.

Obiectivele specifice ale proiectului

Îmbunătățirea și punerea in valoare a infrastructurii educaționale Dotarea spatiilor din cadrul spațiului de învățământ cu utilaje și echipamente specifice moderne necesare derulării activității educaționale Eficiență și eficacitate în implementarea proiectului prin asigurarea unui management adecvat atât in ceea ce privește implementarea proiectului, cât si a asigurării sustenabilității investiției

Perioada de implementare a proiectuluia fost de 46 luni, respectiv între data 05.04.2018 și data 31.01.2022, aceasta cuprinzând, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

UAT MUNICIPIUL VATRA DORNEIanunță finalizarea activităților proiectului„EXTINDERE ȘI MODERNIZARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 VATRA DORNEI”, COD SMIS 122758, derulat începând cu data de 05.04.2018 în Municipiul Vatra Dornei, Strada Unirii, nr. 58, județul Suceava, România în baza Contractul de finanțare 4120 din 25.04.2019.

Printre rezultatele proiectului se numără :

1. S-a reabilitat si modernizat Școala Gimnazială nr. 2, clădire aparținând UAT Municipiul Vatra Dornei

2. Rezultatele aferente Obiectivului 2 s-au materializat prin achiziția și montajul echipamentelor necesare asigurării funcționării obiectivului, precum si a dotărilor propuse prin documentația tehnică, precum și a activelor necorporale.

3. Rezultatele aferente Obiectivului 3, sunt materializate prin achiziția contractelor de prestări servicii de natură a asigura un management de calitate pentru proiect coerent, un flux financiar coerent precum si încadrarea tuturor acțiunilor in prevederile legislative in vigoare și cele specifice programului de finanțare.

4. Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin – școlar: infrastructura educațională pentru învățământ general obligatoriu (scoli I-VIII, inclusiv nivelul clasei pregătitoare).

Impactul proiectului este de natură a creste calitatea vieții in zona și implicit stoparea fenomenului de migrației cu consecințe pozitive in menținerea sporului natural de creștere, precum și in reducerea presiunii sociale ce ar putea fi generată în viitor de raportul nefavorabil intre persoanele in vârstă și persoanele apte de muncă, fapt ce va genera stabilitate demografică in Municipiul Vatra Dornei, cu impact direct asupra creării posibilităților de dezvoltare economică și socială corespunzătoare.

MUNICIPIUL VATRA DORNEI Date de contact beneficiar MUNICIPIUL VATRA DORNEI, telefon 0230 375229, E-mail: primaria@vatra-dornei.ro

