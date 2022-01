Soluții

Prefectul județului Suceava, Alexandru Moldovan, a anunțat că doi mari angajatori oferă nu mai puțin de 265 de locuri de muncă persoanelor care vor fi disponibilizate de la fabricile din Rădăuți și Siret ale companiei HS Timber Productions. Alexandru Moldovan a spus că în urma demersurilor inițiate împreună cu primarii celor două localități, Bogdan Loghin, respectiv Adrian Popoiu, precum și cu AJOFM Suceava, au fost primite primele răspunsuri oficiale, prin care doi mari angajatori, unul din județul Suceava, unul la nivel național, și-au exprimat intenția de recrutare de forță de muncă calificată și personal necalificat, fiind în discuție 15, respectiv 250 locuri de muncă. „Vom face publică oferta prin intermediul AJOFM Suceava și vom oferi tot sprijinul instituțional pentru desfășurarea de campanii de recrutare de personal”, a spus Moldovan. El a amintit că Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Suceava a fost notificată de către HS Timber Productions SRL București cu privire la inițierea procedurii de concediere colectivă ca urmare a reorganizării societății, ceea ce înseamnă dispariția a 634 de locuri de muncă, respectiv 295 la sucursala Siret și 339 la sucursala Rădăuți. Având în vedere această situație, prefectul a spus că în cursul zilei de ieri a avut o întâlnire de lucru cu directorul executiv al AJOFM Suceava, Mirela Florea, la care a participat prin teleconferință și președintele Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Muncă, Maria Mareș.

Alexandru Moldovan a arătat că în cadrul întâlnirii s-au analizat măsurile imediate ce pot fi adoptate pentru reducerea impactului social prin identificarea unor soluții pentru persoanele care vor fi disponibilizate, una dintre acestea fiind organizarea unei burse a locurilor de muncă vacante, înainte de termenul la care vor înceta contractele de muncă ale salariaților celor două fabrici. Moldovan a adăugat că AJOFM Suceava va contacta angajatorii din județ și pe cei relevanți la nivel național în vederea identificării unor locuri de muncă vacante compatibile cu meseriile persoanelor care vor fi disponibilizate. El a mai spus că tot AJOFM Suceava va identifica programe de formare profesională în vederea reorientării profesionale pentru meserii solicitate pe piața muncii locală și va acorda servicii de preconcediere, în perioada de preaviz a persoanelor disponibilizate, la o dată stabilită de comun acord. „Din discuțiile pe care le-am purtat până la acest moment, a reieșit că decizia de reorganizare a activității celor două sucursale are la bază, în primul rând, rațiuni economice și de context la nivel de comerț internațional, pe care nu le putem comenta. Ceea ce ne preocupă în mod deosebit este impactul social și economic al acestei decizii, cu atât mai mult cu cât numărul de salariați ce vor fi disponibilizați este foarte mare raportat la economia celor două comunități”, a declarat prefectul județului, care a adăugat că „din acest motiv am solicitat sprijinul și implicarea directă a primarilor celor două localități, Adrian Popoiu și Bogdan Loghin, absolut necesare desfășurării activităților întreprinse de AJOFM Suceava, potrivit calendarului stabilit, în cele două comunități”. Alexandru Moldovan a dat asigurări că va face toate demersurile legale, în limita atribuțiilor pe care le are prin lege, pentru ca salariații celor două fabrici care își vor pierde locurile de muncă să fie sprijiniți sub o formă sau alta.