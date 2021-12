#ColindaMonitorul2021

An de an Monitorul de Suceava a primit sute de colindători și urători, care ne-au adus bucuria Crăciunului și a Anului Nou, prin cântecele și versurile lor minunate. Pentru că și anul acesta ne-am dorit mult să primim colindători, dar, din cauza restricțiilor impuse de pandemie, a fost posibil doar virtual, am continuat această provocare, prin care să îi avem aproape pe cei care vor să ne colinde – concursul “Iată vin colindători!”.

Iar rezultatele au fost impresionante – sute de colindători din județul Suceava, din Moldova, dar și din alte regiuni ale țării ne-au făcut sărbătorile mai frumoase cu cântecele lor pline de farmecul Crăciunului, al Anului Nou, al zăpezilor care ne amintesc mereu de frumusețea copilăriei și de acel timp din an în care încercăm să fim mai buni, aproape de cei dragi și de cei care au nevoie de noi.

Am avut alături de noi colindători din municipii și orașe precum Suceava, Câmpulung Moldovenesc, Rădăuți, Fălticeni, Gura Humorului, Siret, Vatra Dornei, Salcea, Milișăuți, Dolhasca, Broșteni, Vicovu de Sus, dintr-o mulțime de comune și sate din județ, precum și numeroși participanți din alte județe ale patriei – Botoșani, Iași, Neamț, Hunedoara, Constanța, Sibiu, Arad, Prahova, Harghita și Mureș sau din București.

Primul colindător de anul acesta a fost Andreea Tomiuc, cu melodia ”Ție, omule-ți colind” care s-a bucurat de mare succes și a fost foarte aproape de a se număra printre câștigători, iar ultimii înscriși în termenul limită stabilit pentru a putea gestiona numărul mare de solicitări au fost elevii clasei a III-a A de la Școala Gimnazială ,,Ion Creangă" Suceava.

Iar după cum spune în Biblie, “cei din urmă vor fi cei dintâi”, clasamentul s-a răsturnat în ultimele două zile de concurs.

Câștigătorii ediției “Iată vin colindători!”

Locul I - Elevii clasei a III-a A de la Școala Gimnazială „Ion Creangă” Suceava

https://www.facebook.com/Monitorul.de.Suceava/videos/1102891963804888/

Aceștia vor primi un voucher de cumpărături în valoare de 1.000 de lei, oferit de cunoscutul producător de încălțăminte din piele naturală Marelbo.

Locul II - Grupa Buburuzelor de la Grădiniţa cu P.P. Nr. 2 Reghin

https://www.facebook.com/Monitorul.de.Suceava/videos/873403446657548/

Micuții “Moș Crăciuni” de grădiniță vor avea parte de jucării oferite de magazinul online Briele.ro, care le pune la dispoziție un voucher de cumpărături în valoare de 800 de lei, cu care să își aleagă jucării din lemn, educative, motrice sau Montesorri, după placul inimii.

Locul III - Grupa nr. 2 a Creșei nr. 1 de stat Suceava

https://www.facebook.com/Monitorul.de.Suceava/videos/1020146295201700/

Copiii de la Creșa nr. 1 Suceava vor beneficia de produse la alegere de la renumitul producător de textile de casă Coneltex (lenjerii, pilote etc.), având la dispoziție un voucher în valoare de 850 de lei.

Premiu special - Darius Crăciun, în vârstă de 3 ani și 10 luni, de la grădinița Colegiului Pedagogic „Mihai Eminescu” din Suceava, care va trebui să împartă premiul cu cel mai înfocat fan al său, fratele Tudor, în vârstă de 1 an și 8 luni, a cărui reacție a adus mii de zâmbete și râsete celor care au urmărit videoclipul.

https://www.facebook.com/Monitorul.de.Suceava/videos/490482702390232/

Darius va primi un voucher de cumpărături în valoare de 200 de lei, pentru jucării de la magazinul online Briele.ro.

Vă mulțumim din suflet pentru momentele magice create, pentru eforturile depuse și pentru bucuria adusă în suflete prin urările transmise, colinde și melodii de Crăciun și Anul Nou.

Vă așteptăm alături de noi și anul viitor, la o nouă ediție!

Colectivul Monitorul de Suceava