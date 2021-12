O ediţie „de colecție”

Asociaţia Fălticeni Cultural organizează în fiecare an, în municipiul Fălticeni, o serie de evenimente culturale care menţin activ publicul iubitor de artă din urbea de pe Şomuz. Aşa cum ne-a obişnuit la fiecare sfârşit de an, înaintea sărbătorilor de iarnă, asociaţia oferă gratuit celor care ajută cultura fălticeneană Calendarul Cultural Fălticenean. În acest an este o ediţie „de colecție”, cu grafica realizată de Ştefania Mihăilescu, şi în care sunt prezentate, pe lângă informaţii despre activităţi culturale, personalităţi, susţinători ai activităţilor locale, o parte din „Casele personalităţilor fălticenene”, tablouri realizate de pictorul Gabrel Baban.

În anul 2022, Asociaţia Fălticeni Cultural ne propune mai multe activităţi, prima urmând a avea loc pe 15 ianuarie – un spectacolul extraordinar de Ziua Culturii Naţionale, urmat de organizarea, în perioada 24 ianuarie – 14 februarie, în cadrul Proiectului „Filmele lui Birlic”, a unor simpozioane dedicate marelui actor. În perioada 17-19 februarie, va avea loc excursia culturală la Bucureşti „Pe urmele lui Birlic” şi, ca în fiecare an, o parte din membrii Trupei de Teatru „Birlic” din Fălticeni vor avea ocazia să evolueze pe scenele unor cunoscute teatre din Capitală, să se întâlnească cu mari actori ai scenei româneşti, fără al uita pe mare Grigore Vasiliu Birlic, printr-un moment comemorativ de la mormântul acestuia.

Pe 4 martie va avea loc a treia ediţie a Balului Vienez de la Fălticeni. Balul se desfăşoară sub semnul florii de colţ, simbol al generozităţii. Printre invitaţii speciali din anii precedenţi s-au numărat actori celebri, Cvartetul Passione din Bucureşti, solişti ai Operei Naţionale Române din Iaşi, trupa de dansatori profesioniști Tango Abrazo & Clio, studenţii secţiei de Coregrafie a Universităţii de Arte „George Enescu” din Iaşi, programele artistice fiind completate de momentele tinerilor debutanţi şi de actorii Trupei Birlic.

„Balul vienez este un eveniment aparte, care păstrează parfumul epocilor aristocrate şi care astăzi reprezintă pretextul pentru eleganţă, rafinament şi bun gust în compania muzicii de calitate. Şi pentru anul viitor ne-am propus să avem invitaţi de marcă şi să nu avem restricţii sanitare care să împiedice desfăşurarea evenimentului”, a precizat preotul Liviu Mihăilă, preşedintele Asociaţiei Fălticeni Cultural.

Prima şcoală de bune maniere din Fălticeni

Şi proiectul ecologic „Iubesc Fălticeniul Curat – Te rog să faci şi tu la fel” va continua şi în această primăvară, urmat, în perioada 9-10 iunie, de organizarea etapei de preselecţie judeţeană a Festivalului Internaţional de Teatru pentru Tineret „Grigore Vasiliu Birlic”. Pe 15 iunie, ca în fiecare an, la Catedrala „Învierea Domnului” vom avea slujba de pomenire a marilor personalităţi fălticenene oficiată de un sobor de preoţi, iar după-amiază, spectacolul extraordinar dedicat Zilei Culturii Fălticenene.

„Pe 15 iunie, începând din anul 2011, când a fost şi prima ediţie a Festivalului de teatru <Birlic>, Asociaţia Fălticeni Cultural a organizat şi o primă pomenire a personalităţilor fălticenene. De atunci această zi importantă pentru noi, românii, s-a transformat în Ziua Culturii Fălticenene pentru că, pe lângă Mihai Eminescu, ne aducem aminte de marii oameni de cultură”, a menţionat preotul Liviu Mihăilă.

Tot în luna iunie este anunţată şi deschiderea primei şcoli de bune maniere din Fălticeni.

La sfârşitul lunii august, în perioada 19-21 august, va avea loc cea de-a doua ediţie a Festivalului de film documentar şi de film de scurt metraj „Draga Film Fest”, iar în perioada 22-28 august 2022 se va desfăşura cea de a XII-a ediţii a Festivalului Internaţional de Teatru pentru Tineret „Grigore Vasiliu Birlic”.

Sfârşitul anului 2022 este dedicat proiectului umanitar „Mai fericit este a da, decât a lua” (ajutorarea unor copii cu haine noi, jucării şi dulciuri), organizării Galei de Excelenţă „Mai fericit este a da, decât a lua” şi spectacolului omagial închinat „Eroilor Revoluţiei Române” (22 decembrie 2022).

Spectacole de teatru

Şi în anul 2022 la Fălticeni vor poposi trupe te teatru cunoscute din ţară şi din Republica Moldova, dar nu vor lipsi nici noile producţiile proprii ale trupei „Birlic”. În cei 11 ani de când s-a înfiinţat trupa „Birlic”, tinerii actori au urcat pe scenele din România cu 21 de premiere de teatru inedite („Al cincilea anotimp” - regizor Cristina Bacal, în anul 2011; „Karagiale Reloaded”, „Welcome America”, „Împăiaţi-vă iubiţii”, „Crezi c-or să ne bată”, „Imaginează-ţi că eşti Dumnezeu”, „Sandwich cu pui”, „Nu mai sunt iepuraşul tău drag”, „Ţara asta ţine la tine, mă!” - regizor Gheorghe Balint, în perioada 2012-2013; „Despre amor, omor şi umor”, „Harap-Alb”, „Trilogia Română” - regizor Ovidiu Cuncea (2014-2017); „Cântarea Cântărilor” - regizor Lorette Enache” (2016); „De-a baba oarba”, „Aproape Labiş”, „O sută de rochii” - regizor Vlad Rădescu (2017-2019); „Jocul de-a vacanţa” - regizor Andrei Ciobanu (2017); „Micul prinţ” - regizor Vlad Basarabescu (2020); „Flecărerile femeilor”, „Soţul păcălit” (2020) şi „Şi fluturii sunt liberi” (2021), toate trei piesele fiind regizate de actriţa Ana Maria Fasolă, fostă membră a trupei „Birlic”.

Lansările de carte, concurs pentru şcolari şi liceeni şi cinema gratuit

Lansările de carte sunt nelipsite din agenda evenimentelor Asociaţiei Fălticeni Cultural şi au loc pe parcursul anului în cadrul celor mai importante manifestări culturale.

Concursul de recitare din lirica românească şi universală „Poetul lunii” reunește lunar în municipiul de pe Șomuz recitatori din judeţ, dar şi din judeţele limitrofe.Este o competiție prin care sunt promovate cultura și lirica românească, contribuind astfel la dezvoltarea orizontului cultural al tinerilor. Un juriu format din profesori de limba şi literatura română de la şcolile şi liceele din Fălticeni răsplăteşte câştigătorii cu diplome şi premii în bani oferite de sponsorii manifestării. Demn de remarcat este că de multe ori această manifestare este susținută cu lucrări care ajung la cei mai buni recitatori de cunoscutul pictor din Gura Humorului Radu Bercea, dar și de unele edituri.

Cinematograful care poată numele actorului Vladimir Găitan este primul cinematograf gratuit din ţară. Deschiderea oficială a avut loc în octombrie 2019, cinefilii având ocazia să vadă filme artistice româneşti mai vechi, dar şi premiere. În contextul prelungirii restricţiilor pandemice, cinematograful a rămas închis perioade lungi de timp în ultimii doi ani, dar echipa Asociaţiei Fălticeni Cultural şi-a propus reluarea proiecţiilor în anul 2022, în fiecare zi de miercuri, de la ora 17,00, şi sâmbăta, de la orele 13,00 şi 15,00.

Pe lângă alte activităţi sugerate de fălticeneni, în fiecare zi de joi, de la ora 17,00, la Sala de spectacole „Draga Olteanu Matei” (din vecinătatea Clubului Copiilor Fălticeni) cei dornici pot participa la numeroase activităţi, cum ar fi spectacole de teatru ale trupei „Birlic”, proiecţii de filme, întâlniri cu diferite personalităţi.