Modernizare

La Colegiul Național „Nicu Gane” din Fălticeni (CNNG) continuă campania de modernizare a sălilor de clasă. După ce în luna noiembrie a fost inaugurată prima sală de clasă SMART cu sprijin din mediul privat, un alt sponsor s-a alăturat demersului și a făcut un cadou inedit elevilor de la CNNG: o nouă clasă SMART, cu o investiție în valoare de 12.500 de euro.

Proiectul de amenajare este inițiat și coordonat de profesoarele Dana Anton și Anca Șoldănescu și a inclus renovarea și dotarea cu aparatură digitală a sălii care va fi folosită de elevii clasei a IX-a E. Cea de-a doua clasă SMART de la CNNG este situată la parterul Corpului A.

Există deschidere pentru proiecte inovatoare din partea mediului privat

Coordonatoarele proiectului au spus că anterior amenajării, era o clasă în format standard. În urma procesului de modernizare a fost eliminat lambriul de pe pereți, au fost înlocuite tablele și au fost montate jaluzele tip rulou. Pereții au fost văruiți în culori neutre, iar parchetul a fost înlocuit cu unul într-o nuanță mai deschisă, pentru a conferi mai multă luminozitate încăperii.

Sala de clasă a fost dotată cu tablă interactivă de tip smartboard, televizor LCD, videoproiector, imprimantă multifuncțională, laptop și tabletă grafică la catedră și sistem audio performant.

Mobilierul este realizat în România, fiind special conceput pentru a fi folosit de elevi. Seturile de bănci școlare antiscolioză sunt utile și confortabile. Prin înclinarea blatului, elevii nu mai sunt nevoiți să stea aplecați peste bancă, ci pot avea mai multe ore o poziție personalizată, crescându-le astfel capacitatea de concentrare. Atât băncile, cât și scaunele sunt ajustabile, iar acest lucru oferă confort fiecărui elev, indiferent de vârstă sau înălțime.

Profesoara de limba engleză Dana Anton, inițiatoare a proiectului, a declarat că i-a venit ideea să continue să strângă fonduri și să realizeze o nouă clasă SMART după ce a observat că există deschidere pentru astfel de proiecte inovatoare din partea mediului privat: „Când am simțit bucuria elevilor de clasa a V-a, cărora le sunt dirigintă, în momentul în care și-au văzut clasa SMART, am zis că putem să facem mai mult! Consider că astfel de proiecte sunt într-adevăr o investiție în viitorul tinerilor din România și le mulțumesc fraților Dragoș și Adrian Pavăl pentru răspunsul pozitiv prompt și pentru că au susținut integral din punct de vedere financiar acest proiect. Adrian Pavăl este unul dintre absolvenții marcanți ai Colegiului Național <Nicu Gane> din Fălticeni”.

Continuă modernizarea spațiilor destinate elevilor de la CNNG

Atât elevii clasei a IX-a E, cât și părinții acestora sunt entuziasmați de acest proiect și de faptul că vor putea beneficia de instrumente digitale în timpul orelor și vor învăța într-un mediu plăcut și modern. Proiectul a fost primit cu deschidere de conducerea Colegiului Național „Nicu Gane” din Fălticeni, director prof. Anișor Vasiliu și director adjunct prof. Ioan Caulea. Astfel de proiecte nu vor rămâne unicat la Colegiul Național „Nicu Gane” din Fălticeni, întrucât cele două profesoare sunt decise să continue modernizarea spațiilor destinate elevilor de la CNNG.

La final, ca o concluzie, prof. Dana Anton a declarat: „Ne propunem să consultăm elevii, prin intermediul unui formular online, pentru a afla ce își mai doresc să aibă în școală și, în măsura în care vom putea atrage noi fonduri, vrem să realizăm noi proiecte de modernizare în liceul nostru. Așteptăm alături de noi parteneri și sponsori care doresc să ne susțină în demersurile începute, pentru a aduce împreună un plus în procesul de educație”.

Dacă doriți să sprijiniți, prin donații sau prin sponsorizări, dezvoltarea acestor proiecte de modernizare a infrastructurii școlare de la CNNG, puteți lua legătura cu prof. Dana Anton la adresa de e-mail danaanton79@yahoo.com.