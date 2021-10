18-20 octombrie

Formatori din șapte țări vor susține prezentări și workshopuri în cadrul Academiei Social Firms Europe (SFE) CEFEC, ediția I. Evenimentul are loc în perioada 18-20 octombrie 2021, la Hotelul Best Western din orașul Gura Humorului, fiind găzduit de Asociația Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina și organizat de rețeaua europeană Confederation of European Firms, Employment Initiatives and Cooperatives (CEFEC).

Prima ediție a Academiei SFE CEFEC este organizată prin intermediul proiectului SEPAL -Dezvoltarea unei platforme de angajare prin ucenicie, care are scopul de a crea un model inovator pentru includerea pe piața muncii a 300 tineri NEET (tineri care nu sunt încadrați profesional și nu urmează nici un program educațional sau de formare)și care este implementat de 5 dintre membrii CEFEC: Institutul Bucovina/România, Fundacio Privada Pere Closa/Spania, ZISPB/Lituania, KoiSPE Diadromes/Grecia și Collegium Balticum/Polonia.

Cei șapte formatori din Italia, Elveția, Marea Britanie, Belgia, Germania, Slovenia și Franța vor susține prezentări și workshopuri pe teme care au legătură cu economia socială, istoria și crearea cooperativelor sociale, dezvoltarea companiilor responsabile cu mediul și reducerea emisiilor de CO2, reciclarea lemnului, a componentelor IT, economia circulară, agricultura ecologică, cât și alte teme de interes pentru cei 20 de tineri selectați din 9 țări europene.

„Misiunea SFE CEFEC este de a iniția și stimula dezvoltarea cooperativelor, a firmelor sociale sau a oricărei inițiative care susține formarea și angajarea persoanelor care se confruntă cu probleme de excluziune socială, probleme de sănătate mintală, dizabilități sau cu o altă formă de vulnerabilitate. Social Firms Europe CEFEC reunește și reprezintă 60 de membri, întreprinderi sociale și organizații-umbrelă, din 23 de țări, predominant europene. Rețeaua a fost fondată în 1987, când angajarea era din ce în ce mai dificilă pentru persoanele care se aflau la o distanță semnificativă de piața muncii din cauza dizabilității sau a dezavantajului lor”, au transmis organizatorii.

Mai multe informații despre Social Firms Europe CEFEC puteți afla accesând pagina web a organizației https://socialfirmseurope.eu/, dar și pagina de Facebook: https://www.facebook.com/SocialFirmsEurope/.

Valentina Alina Adomnicăi, specialist în relații publice în cadrul Asociației Institutul Bucovina, a explicat că Academia Social Firms Europe (SFE) CEFECîși propune să fie o resursă pentru colaborarea între stakeholderi și pentru diseminarea de idei, cunoștințe și soluții practice. „Va fi un spațiu pentru schimbul de experiență între participanți, de cunoștințe teoretice, dar și pentru încurajarea acestora să dezvolte metode inovative de lucru în domeniul economiei sociale.

Atât prin comunicarea structurată, cât și prin comunicarea informală, Academia va facilita noi soluții și abordări care pot apărea prin provocarea percepțiilor actuale. Acest lucru va permite participanților să recunoască și să depășească obstacolele, cât și îmbunătățirea continuă a practicii întreprinderilor sociale”, a completat Alina Adomnicăi.