Un proiect educațional inedit și foarte atractiv, “Education ON”, a apărut în Suceava, dezvoltat de o echipă de profesioniști cu multiple specializări, în vederea oferirii unor alternative educaționale, de timp liber, copiilor.

“Dat fiind contextul pandemic și faptul că pe alocuri activitatea personală cât și profesională s-a redus doar la spațiul în care locuim, nevoia copiilor de a socializa cu covârstnicii a devenit stringentă și imperios necesară pentru a le face drumul cât mai lin. Astfel, am creat Școala de televiziune, radio și edutainment Education ON, care își are sediul în cadrul Centrului de Afaceri Bucovina din Bulevardul 1 Mai, nr. 10, etaj 3.

Școala oferă:

Cursuri de televiziune

Cursuri de prezentator radio

Public speaking

Jurnalism

Teatru

Dezvoltare personală

Pictură

Fotografie

Limba engleză

Ateliere de creație, unde copiii își vor face propriile jucării, cât și recuzita colegilor de la teatru.

Școala noastră este un ecosistem de învățare în care fiecare copil este ghidat și ajutat să își dezvolte abilitățile inter și intrapersonale. Pentru ca obiectivele pe care mi le-am propus să fie realizabile și scalabile, am ales și o echipă de specialiști din fiecare domeniu în care activăm, astfel încât copiii care frecventează cursurile școlii noastre să plece cu niște deprinderi și abilități care să le ofere autonomie în orice activitate ulterioară”, au explicat reprezentanții “Education ON”.

Cursurile sunt structurate în module cu o durată de trei luni.

Înscrierile se fac la numărul de telefon 0738 921 102 sau la adresa de e-mail mediakidsconsulting@yahoo.com.

Mai multe informații găsiți pe pagina de Facebook a școlii “Education ON”.