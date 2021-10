Umanitar

Ambasadoarea Nigeriei în România, E.S. Safiyya Ahmad Nuhu, a ales să înlocuiască tradiționala petrecere la ambasadă de ziua națională a țării sale, din data de 1 octombrie, cu donații făcute căminului pentru persoane vârstnice și centrului de refugiați din Rădăuți. Legătura dintre Rădăuți și ambasadoarea Nigeriei a fost facilitată de dr. Nina Smart, fiica unei sucevence și a unui diplomat african.

Donația pentru centrul de refugiați constă în haine pentru femei și copii, pături groase și cizme de iarnă. „Am explicat la ambasadă ce frig e iarna în Rădăuți și că biețiirefugiați merg cu sandale sau cu pantofi, că nu au cizme, dupa cum am văzut în vizitele mele de astă iarnă”, ne-a declarat dr. Smart.

La Căminul pentru persoane vârstnice din Rădăuți Ambasada Nigeriei a donat o mașină industrială de spălat rufe, despre care directoarea instituției, Marinela Mironescu, i-a spus Ninei Smart că este neapărat necesară.

„Colaborarea cu autoritățile din Rădăuți a fost încurajată și susținută de Consiliul Județean din Suceava. Domnul vicepreședinte Niculai Barbă a deschis toate căile diplomatice pentru evenimentele pe care le preconizam la Rădăuți și la Suceava de Ziua Națională a Nigeriei, amânate, nu anulate, din cauza incidenței mari a cazurilor de Covid. Pregătisem o vizită de trei zile a doamnei ambasadoare, cu un grup de 25 de diplomați nigerieni, care să vină personal cu donațiile la centrul de refugiați și la căminul pentru vârstnici, și o recepție la „Sala Unirii” de la Consiliul Județean. Aștept cu nerăbdare să vină 'Africa mea' la Suceava, așa cum am dus eu 'Suceava mea' în Africa timp de 36 de ani”, a afirmat dr. Smart.

Dr. Smart a explicat că i-a venit ideea de a celebra în acest fel Ziua Națională a Nigeriei după ce singurul student nigerian din Suceava i-a povestit că „a avut experiențe neplăcute ca străin”, așa cum a avut și ea în Nigeria, după ce a plecat din Suceava la tatăl ei, în Lagos. Consideră că acțiunile umanitare „deschid sufletele” și pot îmbunătăți relațiile dintre nigerieni și români pentru că le oferă ocazia să se cunoască mai bine.

Cine este dr. Nina Smart?

„Am plecat de aici, de acasă, în 1985, la 13 ani, de la Școala Generală nr.1 din Suceava la Queen's College, în Lagos, care atunci era capitala Nigeriei. În 1991 am fugit din Africa înapoi în România, ca să scap de practici violente la adresa femeilor și de războiul din Sierra Leone. În ultimii 30 de ani am făcut tot ce am putut ca să ajut refugiați, în special femeile, să fie educate și să le fie mai ușor. Doamna ambasadoare, avocată și profesoară universitară, voia și ea să ajute și să promoveze valorile Nigeriei. M-am oferit să fac legături culturale între ambasadă și oamenii care o reprezintă în România, și Suceava, pe care eu o iubesc așa de mult. La prima mea întâlnire cu doamna ambasadoare, în iulie 2021, i-am spus că sunt și refugiați africani la centrul din Rădăuți. Eu vizitasem centrul în februarie și martie, când am dus haine de iarnă și medicamente, prin intermediul părintelui care se ocupă de asistență socială acolo, Ilie Sfirnaciuc”, a povestit dr. Nina Smart.

Ea a mai spus că în luna august a acestui an, prin Soroptimist International (SI), organizație din care face parte și pe care o reprezintă la ONU, a început un proiect internațional axat pe educație, în parteneriat cu AIDRom, prin care au adus de la SI, peste 12.640 de euro pentru proiecte de integrare a 20 de femei refugiate, în societatea românească.

După revenirea în România, în 1992, Nina Smart a emigrat în SUA, unde a urmat un doctorat în sociologie la Universitatea California- Irvine. Este sociolog, activistă pentru drepturile omului și scriitoare. În 2004 a fondat în Los Angeles organizația Servicing Wild Flowers –SWF International, care militează pentru eradicarea mutilării genitale a fetelor și femeilor din Sierra Leone. Pentru activitatea sa civică a fost desemnată în 2016 „Femeia anului”, de către senatorul Tony Mendoza, din California și onorată de Congresul Statelor Unite.

Dr. Smart și-a povestit viața într-o carte, „Wild Flower – the True Story of a Romanian Girl in Africa” („Floarea sălbatică - Povestea adevărată a unei fete din România în Africa”), din vânzarea căreia donează 50% organizației Soroptimist International pentru proiecte umanitare, în special educaționale, în Nigeria și în Sierra Leone.