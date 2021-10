Vineri, 1 Octombrie 2021 (12:34:02)

Modificări importante au fost aduse în ultima perioadă pe principala arteră de circulație a municipiului Suceava, find finalizate o serie de intervenții executate în paralel.

Principala modificare, cea din zona intersecției str. Ana Ipătescu cu str. Mitropoliei, pentru fluidizarea traficului rutier prin crearea unei benzi suplimentare, de stocaj, a fost finalizată în septembrie.

“Prin modificările aduse asupra intersecției, banda de stocaj din str. Ana Ipătescu pentru cei care merg spre Cetatea de Scaun a Sucevei a fost mărită cu 55 de metri, iar str. Mitropoliei, de la Biblioteca Bucovinei, până în str. Ștefan cel Mare, devine cu sens unic și are acum 37 de locuri de parcare (19 în spic și 18 longitudinale).

Timpii semaforului din str. Mitropoliei au fost modificați, 5 secunde în plus pentru cei care vor să meargă spre Ipotești și 10 secunde în plus pentru cei care vin dinspre Ipotești”, a explicat viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi.

Totodată, pe principala arteră de circulație au fost desființate două treceri de pietoni, cea de Tribunal și cea de la BNR, la care s-au produs mai multe accidente în ultimii ani, pe când cea de la intersecția cu Aleea Trandafirilor, menținută, este acum semaforizată.