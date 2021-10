Vineri, 1 Octombrie 2021 (12:41:41)

Zona Covid a Spitalului Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava este plină de pacienți în stare gravă, care au nevoie de terapie intensivă. Șeful secției Pneumologie, dr. Sorin Nicolae, a declarat, vineri, că „situția de acum este mult mai gravă decât în valurile precedente, sunt mult mai mulți pacienți, de toate vârstele, inclusiv tineri și copii, care fac forme severe și grave de boală”. Atât la Pneumologie, cât și la Boli Infecțioase, în TIR-ul ATI și în UPU sunt tot mai mulți pacienți cu saturație de oxigen scăzută, cărora le trebuie ventilatoare pentru a putea respira. „Este o tragedie ce se întâmplă”, a declarat purtătorul de cuvânt al spitalului, dr. Dan Teodorovici. Pentru a putea face față numărului tot mai mare de pacienți cu Covid, se restrânge zona non-covid, ceea ce înseamnă implicit limitarea accesului bolnavilor la specialitățile care există doar la Spitalul Județean: neurochirurgie, chirurgie vasculară, chirurgie plastică, cardiologie intervențională sau radiologie intervențională. Tot la SJU sunt aduși toți pacienții cu politraumatisme din județ, cei în comă, cu traumatisme craniene, fiind singura unitate medicală cu gardă la Radiologie și cu unitate primire urgențe, cu medici urgentiști. Pentru a-l menține și pentru pacienții non-covid, măcar pentru aceste specialități, ar fi necesar ca fie Spitalul Municipal Fălticeni, fie Spitalul Municipal Rădăuți, să fie transformat pentru o perioadă limitată, de o lună, maximum două, în spital exclusiv Covid.

Despre această soluție se discută de câteva săptămâni, dar până acum nu s-a concretizat nimic, nimeni nu și-a asumat această decizie, iar oamenii mor în așteptarea unui loc la terapie intensivă, nu doar la Suceava, ci și în celelalte spitale din județ.

Managerii celor două spitale vizate, dr. Vlad Morariu, de la Fălticeni, și ec. Dan Vatră, de la Rădăuți, au declarat, vineri, că personalul medical refuză transformarea acestor unități medicale în spitale Covid și amenință cu demisia în caz că acest lucru s-ar întâmpla.

Managerul Dan Vatră a afirmat că membrii Comisiei Covid a spitalului din Rădăuți, formată din toți medicii șefi de secție și medicul epidemiolog, au decis în unanimitate ca spitalul să pună la dispoziția pacienților cu Covid 122 de paturi și majorarea locurilor la ATI Covid de la două, câte sunt în prezent, la trei. Acesta a mai spus că Spitalul Rădăuți are 6 medici ATI, însă dintre aceștia două doctorițe sunt însărcinate în luna a opta, una alăptează, una are probleme cardiace și una este rezidentă, deci de bază este un singur medic ATI, care în octombrie are planificate 20 de gărzi. Managerul a explicat că argumentele membrilor Comisiei Covid au fost că prin mărirea zonei ATI Covid nu se vor putea folosi circuitele conform protocoalelor medicale, iar rețeaua electrică și instalația de oxigen subdimensionate fac imposibilă această extindere.

Dan Vatră a mai spus că și la Rădăuți sunt mulți pacienți cu forme grave de Covid și că în cursul lunii septembrie peste 30 dintre aceștia au murit.

La Fălticeni, situația este asemănătoare, în sensul că și aici personalul medical i-a transmis managerului că va demisiona în bloc în cazul în care noul spital, deschis la începutul lunii septembrie, va fi transformat, fie și temporar, în spital Covid.