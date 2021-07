Anchetă poliție

Un bărbat care stă împreună cu soția și cu fetița într-o locuință socială de la Căminul 2 din municipiul Suceava, de lângă Grupul Școlar, ajutat în trecut de numeroși suceveni pentru a-și achiziționa proteze care să îi înlocuiască piciorul drept, fiind infirm încă de la vârsta de 14 ani, se află acum în atenția polițiștilor suceveni, care au sesizat și procurorii privind comiterea unei posibile tentative de omor, după o altercație în care s-ar fi folosit un topor. Mai grav, Ioan Ghimiș a fost implicat în mai multe scandaluri și este trimis în judecată într-un dosar de lovire, în care victimă este o femeie, tot locatară a căminului social.

Armată de polițiști, pentru aplanarea scandalului de la „sociali”

Ultimul incident este din seara zilei de 17 iulie.

Poliția municipiului Suceava a fost sesizată de faptul că în Căminul social 2 are loc un scandal, iar unul dintre protagoniști a încercat să lovească cu toporul.

După cum se vede și în fotografii, la fața locului au ajuns mai multe echipaje de poliție (în jur de 15 polițiști), în încercarea de a calma spiritele.

Marius Dumitru și fiul său, Daniel Dumitru, l-au rugat pe vecinul Ioan Ghimiș să dea muzica mai încet, pentru că fiul lui Daniel Dumitru dormea.

”Ioan Ghimiș mi-a spus că nu se pricepe să dea muzica mai încet, cumva făcea mișto, și atunci l-am rugat măcar să închidă ușa la locuință, pentru că stătea cu ușa deschisă. Deodată a devenit violent, că am ajuns eu să îi comand în casă. A scos un topor pe care îl avea într-o pungă neagră și a venit spre mine. Eu dădeam cu var pe hol și aveam un mop în mână, și cu el m-am apărat. Ne-am împins reciproc, am căzut la pământ și a vrut să îmi dea cu toporul în cap. Am avut noroc că m-am ferit, domnii polițiști au văzut urmele de topor de pe gresie. M-am apărat și eu cum am putut, i-am împins mopul în față, iar soția i-a aruncat cu o găleată de apă în cap. Și eu și fiul meu am fost agresați de Ioan Ghimiș și de un prieten de-al lui, care era în casă la el”, a declarat Marius Dumitru.

Antecedente violente care ridică și mai mult semnele de întrebare

Polițiștii suceveni au ridicat de la fața locului inclusiv toporul care ar fi fost folosit de Ghimiș.

Atrage atenția că Ioan Ghimiș a mai fost trimis în judecată într-un dosar de violență. Victimă a fost atunci o femeie, Ionela Constantin. Tot după o ceartă, Ioan Ghimiș a devenit agresiv, tăind-o pe femeie la o mână, cu un cuțit. O parte dintre locatarii blocului social spun că Ioan Ghimiș a avut mult mai multe incidente violente. Acestea au loc pe fond de consum de alcool.

Dosarul în care Ioan Ghimiș are calitatea de inculpat este pe rolul Judecătoriei Suceava.

Ioan Ghimiș are de mulți ani invaliditate (lipsa piciorului drept) și este și bolnav, iar mulți suceveni de bine i-au sărit în multe rânduri în ajutor. Acesta trebuie să înțeleagă însă că implicarea în scandaluri de acest gen nu se ”pupă” cu statutul de om sărman, care cere ajutor de la semeni.

Bărbatul și-a pierdut piciorul la vârsta de 14 ani, în urma unuia accident de tren.