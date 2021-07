Admitere

Înscrierile pentru programele de studiu oferite de cele 10 facultăți ale Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, care au demarat pe 12 iulie pentru licență, învățământ la zi și la distanță, masterat și conversie profesională, s-au încheiat marți, 20 iulie. La ele au putut participa atât candidații cetățeni români, cât și românii de pretutindeni și cetățenii străini.

Datele centralizate au arătat că, în cursul acestei prime sesiuni de admitere, oferta educațională a universității a atras un total de 2.532 de candidați cetățeni români pentru programele de licență și conversie profesională și un număr de 738 de candidați pentru programele de masterat. În același timp au fost prelucrate 430 de dosare de înscriere depuse de românii de pretutindeni și cetățenii străini. Majoritatea candidaților pentru aceste locuri provin din Republica Moldova, pe locul doi se plasează românii din Ucraina, dar sunt și candidați români cu domiciliul în Spania sau Italia.

Astfel, în această rundă de înscrieri programele de licență și conversie profesională pentru candidații cetățeni români au cumulat un număr de 3.769 de opțiuni pentru cele 1.210 de locuri bugetate și 1.700 de locuri cu taxă scoase la concurs. În același timp programele de masterat au cumulat 1.106 opțiuni pentru cele 639 de locuri bugetate și 884 de locuri cu taxă scoase la concurs.Potrivit informațiilor primite de la conducerea universității sucevene, printre programele cu cea mai mare concurență s-au numărat Pedagogie, din cadrul Facultății de Științe ale Educației, unde sunt 2,5 candidați pe un loc, Psihologie, cu 2,2 candidați/ loc, Asistență Medicală Generală – 2 candidați/ loc, Drept – 2 candidați/ loc, urmând specializările de Limba engleză principală – 1,8 candidați/ loc și Poliție Locală – 1,6 candidați/ loc.

Azi încep înmatriculările, rezultatele finale fiind publicate la finalul lunii

Perioada înmatriculărilor, care a debutat astăzi, se va finaliza pe 29 iulie, urmând ca la 30 iulie să fie publicate rezultatele finale.

Pentru a fi admiși, candidații declarați admiși în cursul rundei de înscrieri au obligația să se înmatriculeze, altfel vor pierde locul ocupat în urma înscrierii.

Indiferent de poziția ocupată în clasament, candidatul care se înmatriculează are șansa obținerii unui loc bugetat. Acest fapt devine posibil deoarece unii dintre candidații plasați pe un loc superior e posibil să opteze pentru alte programe de studiu din USV, eliberând locul atribuit inițial. De asemenea, la anumite programe de studiu, primii 3 studenți înmatriculați cu taxă vor primi, pentru primul an de studiu, bursă de studiu în valoare egală cu taxa de școlarizare pe care ei ar trebui să o plătească. În același timp studenții care ocupă, în urma înmatriculării, un loc cu taxă vor putea trece pe un loc bugetat (fără taxă) în urma rezultatelor obținute pe parcursul școlarizării, chiar și în timpul primului an de studiu. Lista studenților care ocupă un loc fără taxă se reface la începutul fiecărui an universitar, pe baza rezultatelor obținute în sesiunile de examene.

De asemenea, printre facilitățile oferite de universitatea suceveană sunt și cele conform cărora toți candidații care se înmatriculează și devin studenți ai USV (la programele de studiu de licență, cu frecvență sau ID) vor primi un sprijin material sub forma unui laptop, însoţit de o cartelă SIM cu abonament de date cu o durată de valabilitate de minim 9 luni și cu minimum 50 GB pe lună. În plus, peste 30% dintre viitorii studenți pot primi anual burse, cu valori cuprinse între 600 și 1.100 lei. De aceste burse pot beneficia studenții care au depus la dosar diploma de bacalaureat în original, sau pentru promoția din anul în curs, dacă liceul nu a eliberat diploma de bacalaureat, adeverința de absolvire în original, dar asta doar pentru studenții care nu au mai urmat un alt program de studii pe locuri bugetate.

O nouă sesiune de înscrieri se va organiza în luna septembrie

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava va organiza o nouă sesiune de admitere în luna septembrie. Astfel, în perioada 6-13 septembrie se vor desfășura înscrierile și interviurile pentru specializările unde nu există probe, pentru specializările unde există probe înscrierile făcându-se în perioada 6-10 septembrie. Probele vor fi susținute pe 13 septembrie, afișarea rezultatelor făcându-se în ziua următoare, pe 14 septembrie. De asemenea sunt prevăzute ore pentru depunerea contestațiilor în cursul zilei de 14 septembrie, între 13.00-16.00, iar înmatriculările vor avea loc în perioada 15-20 septembrie, cu afișarea rezultatelor finale pe 21 septembrie.Informații legate de admiterea la USV, actualizate în timp real, pot fi accesate la adresa www.admitere.usv.ro.