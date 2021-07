Viața curge lin și noi, oamenii, suntem grăbiți, într-o continuă schimbare. Nu mai suntem cei de acum 5 decenii și ceva în urmă, nu mai avem emoțiile liceenilor din preajma bac-ului, dar chipurile adolescenților, cu frumusețea și trăirile de altădată, le regăsim nostalgic în imaginea nepoților și chiar strănepoților….

Privim iscoditor fețele colegelor și colegilor și cu firească resemnare găsim că trecerea timpului ne-a schimbat fizic, dar descoperim că fiecare mai poartă câte o trăsătură a liceenilor de odinioară: un zâmbet cald, o privire blândă, un gest tandru…și mai ales o cugetare înțeleaptă izvorâtă dintr-o mare experiență de viață.

Nimic nu poate fi mai profund și mai înălțător ca acest joc peste ani, a regăsirii unui timp pierdut, al unor frumoase și ,,dureros de dulci” aduceri aminte, o întâlnire în gând și suflet cu distinsele doamne profesoare: Tincu Florica, Croitoru Ana, Enăchescu Ana, Alionti Violeta, Lazăr Natalia, Pachitan Maria și domnii profesori: Nichita Geo, Cozac Vasile, Dan Gheorghe, Lungu Gheorghe, Mancu Stelian. Să le fie odihna veșnică și amintirea vie!...

Hai să ignorăm timpul trecut, hai să ne bucurăm că suntem aici, hai să credem că unii colegi, care nu sunt acum aici, lângă noi, precum: A. Zăhărescu, C. Grădinaru, I. Minciună, M. Teișanu, V. Hoarță și chiar liderul nostru Domnica Vasile, s-au ascuns în stele și ne zâmbesc șăgalnic, de acolo de sus…

Suntem aici pentru o revedere peste ani, pentru că draga noastră Olguța Vasilescu a împletit din dragoste și dor adunarea, care nu ne dorim să fie cea din urmă… Suntem aici pentru a depăna amintiri despre viața trăită, cariera noastră, căsătoria noastră, despre copiii noștri care au la rândul lor copii și nepoți, despre bucuriile și suferințele care ne-au marcat, despre bolile ce s-au abătut asupra noastră sau singurătatea ce a devenit pentru unii cea mai grea povară…

Și dacă bunul Dumnezeu ne-a îngăduit să spunem astăzi prezent la strigarea catalogului Liceului nr.2 Fălticeni, să ne bucurăm de prezent, de fiecare clipă, că am avut puterea să dăm timpul înapoi, să dovedim că am luat cândva bacalaureatul cu brio, dacă am ajuns oameni adevărați, ne-am făcut profesia cu pasiune, am trăit demni și am onorat aceste locuri, unde este ,,un duh al pământului”.

Liceenii promoției 1962-1966, Fălticeni

Pentru Domnica Vasile

Colegii de la Liceul nr.2 Fălticeni, promoția 1962-1966, regretă absența lui Vasile Domnica, plecat să se odihnească… A reușit să ne adune, fără a ne fi alături.

Condoleanțe familiei care astăzi îl pomenește!

COLEGII